Dansk Folkeparti står uden for den sidste af flere delaftaler om at bekæmpe parallelsamfund.

København. I fremtiden skal højst hvert tredje barn i en daginstitution være fra et udsat boligområde.

Sådan lyder det i den sidste af de politiske aftaler, der er indgået som led i regeringens storstilede plan for at gøre Danmark fri for ghettoer i 2030.

Den sidste aftale er den eneste, som Dansk Folkeparti ikke er med i. Det er derimod Socialdemokratiet, SF og De Radikale, der står bag regeringen.

- Vi sætter et loft på nyoptag på 30 procent. Det kommer ikke til at vedrøre forældre i dag, men 29 institutioner i ti kommuner, hvor der er over 30 procent fra udsatte områder, siger børne- og socialminister Mai Mercado (K).

Såfremt der i de berørte områder allerede er lokalplaner, der arbejder hen mod en bedre fordeling, vil det blive taget i betragtning, siger ministeren.

For at undgå at der lukker institutioner, sættes der 200 millioner kroner af til en låne- og ansøgningspulje til at gøre institutionerne attraktive.

- For de fleste kan det være, at man skal lave et særligt profilspor, således at man bliver interessant at tilvælge, også for de forældre der bor uden for et udsat boligområde, siger Mercado.

Socialdemokratiets ordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil, venter ikke, at der lukke børneinstitutioner i udsatte områder med aftalen, hvis der højst må gå 30 procent børn fra boligområderne i børnehaven eller vuggestuen.

- Det er ikke hensigten, at vi skal dræne områder for institutioner, siger hun.

SF's ordfører, Jacob Mark, påpeger, at der afsættes 200 millioner kroner til at løfte institutionerne.

- Det er begyndelsen til en ny tankegang om, at vi skal løfte hinanden i dette samfund, siger Jacob Mark.

De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, henviser til en række besøg i udsatte boligområder, som han foretog tidligere på året.

- Jeg har mødt de forældre, som har kæmpet for, at deres børn ikke kun skulle gå i institution med andre tosprogede. Det er et reelt problem, som vi nu tager de første skridt til at løse, mener han.

Aftalen kommer, efter at et andet politisk flertal, nemlig regeringen, DF og S, tidligere mandag blev enige om, at børn ned til et-årsalderen skal tvangsindskrives i vuggestuer i de 55 udsatte boligområder, som regeringen har udpeget.

Den aftale betyder, at 500 til 700 flere børn end i dag vil komme i institution, er vurderingen.

