Hjælpepakke med støtte til faste udgifter er åben for hele landet og kræver omsætningsnedgang på 30 procent.

Det bliver atter muligt for virksomheder at søge om hjælp til at få dækket faste udgifter, hvis omsætningen er dykket med mindst 30 procent.

Det har et flertal i Folketinget torsdag aften aftalt, oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Aftalen, der er en genåbning af en kompensationsordning fra foråret, er indgået af regeringen, Venstre, De Konservative, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet.

Dermed kan flere virksomheder, kulturinstitutioner og idrætsliv søge om hjælp, og erhvervsminister Simon Kollerup (S) er sikker på, at der er brug for hjælpepakken.

- Der er ingen tvivl om, at der er brug for hjælpen derude, siger han i meddelelsen.

Virksomheder i hele landet kan søge hjælpepakken, der således ikke er forbeholdt de 69 kommuner, som i øjeblikket er underlagt ekstra restriktioner for at inddæmme coronavirusset.

Men der er dog en forskel på, hvornår de kan søge støtte fra. De 38 kommuner, der blev ramt af ekstra restriktioner den 9. december, kan søge fra den dato.

Resten af landet kan søge fra den 11. december.

Med aftalen torsdag aften bliver der også åbnet for kompensation til selvstændige. Også for denne ordning er kravet, at der har været en nedgang i omsætningen på mindst 30 procent.

Ordningerne gælder som udgangspunkt i tre en halv uge - indtil 3. januar 2021.

Dermed følger de en række skærpede restriktioner, som er indført denne uge, og som blandt andet betyder, at restauranter, barer, biografer, museer og foreningsliv er lukket ned i 69 af de 98 kommuner.

Begge kompensationsordninger kan forlænges, hvis de skærpede restriktioner forlænges, fremgår det af pressemeddelelsen.

Desuden vil aftalepartierne mødes for at snakke om tillæg til aftalen. Det fremgår ikke, hvad det kunne være for tillæg.

Aftalen lander, efter at regeringen tidligere torsdag indgik en aftale med arbejdsmarkedets parter om at genindføre en justeret udgave af ordningen med lønkompensation.

/ritzau/