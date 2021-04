Fra på onsdag kan borgerne igen komme på restaurant indendørs med coronapas og bordbestilling.

Et politisk flertal vil åbne for indendørs servering på restauranter fra 21. april med bordbestilling og coronapas.

Det ventes også, at forsamlingsloftet bliver hævet.

Det fremgår af en aftale sent torsdag aften.

Flere skolebørn, studerende og afgangselever kan vende tilbage i skolen i størstedelen af landet bortset fra hovedstaden, hvor smitteniveauet er højere.

Aftalen betyder også, at der igen kan komme et vist antal fans tilbage på landets fodboldstadions under superligaordningen.

/ritzau/