Efterskoler og højskoler må genåbne mandag.

Også afgangselever i grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser må genåbne, men det bliver med reduceret fremmøde.

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Det er SF, De Radikale, Enhedslisten og regeringen, der har indgået aftalen tirsdag.

Den yderligere genåbning sker i forlængelse af en tidligere aftale fra 24. februar.

Her besluttede partierne, hvad Folketinget som det næste skulle kigge på at genåbne, hvis smitteudviklingen tilsagde det. Det er de områder, der nu får lov til at genåbne.

Aftalen indeholder også butikker, der er mere end 5000 kvadratmeter. De kan fremover have op til 250 kunder, og tidsbestilling fjernes som et krav.

For elever i 5. til 8. klasse betyder den yderligere genåbning, at de kan møde op til fysisk undervisning én gang om ugen. Den skal dog foregå udendørs.

Det samme gælder elever på ungdomsuddannelser i 1.g og 2.g.

- Jeg er kisteglad for, at vi kan genåbne mere fra næste uge, så elever i hele landet kan komme tilbage mindst en dag om ugen, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

Hun siger, at hun ikke er i tvivl om, at det vil øge skoleelevernes psykiske trivsel og læring at kunne være fysisk sammen med lærer og elever hver uge.