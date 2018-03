Regeringen og DF er enige om en aftale, der giver 100 procent tilskud til døende og 50 procent til andre.

Terminale patienter skal fremover kunne få gratis medicinsk cannabis. Det har regeringen og Dansk Folkeparti aftalt. Ikke-terminale patienter, der har recept på medicinsk cannabis, får tilskud på 50 procent.

Tilskuddet træder i kraft 1. januar 2019. Men det kommer til at fungere med tilbagevirkende kraft, så folk kan få refunderet udgifter til behandlingen.

Mindst 200 personer har fået ordineret medicinsk cannabis, siden en forsøgsordning trådte i kraft 1. januar i år.

Men behandlingen har fået kritik for at være for dyr.

- For mig er det vigtigt, at der er tilskud til medicinsk cannabis, fordi det er alle, der skal kunne have gavn af det, uanset pengepung. Pensionisten skal også kunne have råd til det, siger DF's sundhedsordfører, Liselott Blixt.

Hun ærgrer sig over, at det først er fra 2019, at tilskuddet kan træde i kraft, selv om det så bliver med tilbagevirkende kraft.

- Det nytter jo ikke noget for dem, der kan have glæde af det her og nu, og som er døende. Jeg vil prøve, om jeg ikke kan presse ministeren til, at vi kan lave en hastelov, siger Blixt.

