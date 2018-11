En tillægsaftale skal forhindre, at velfungerende boligområder rives ned eller omdannes mere end nødvendigt.

Flere hundrede almene boliger risikerer at skulle rives ned, når nye regler for udsatte boligområder snart træder i kraft.

Men en ny aftale mellem de partier, der tidligere i år stod bag den såkaldte ghettopakke, skal forsøge at afbøde nedrivning af sunde boliger.

Aftalen betyder, at afdelinger i boligforeninger med under 2100 beboere, hvor kriminaliteten ikke er for høj, kan få dispensation fra kravet om, at højst 40 procent af boligerne skal være almene familieboliger.

I stedet kan man få lov til at bevare op til 60 procent af boligerne, som de er.

Dansk Folkepartis boligordfører, Merete Dea Larsen, står ved de oprindelige intentioner med aftalen.

Men hun og de øvrige ordførere er blevet præsenteret for mulige uheldige virkninger af de nye regler.

- Vi undgår ikke at skulle tage hånd om det her, for man har jo nogle udfordringer i forhold til kriminalitet og arbejdsløshed i de hårde ghettoer.

- Men vi indfører en ekstra dispensationsmulighed, der prøver at tage højde for, at nogle afdelinger kan være velfungerende, siger hun.

Det har dog været vigtigt for Dansk Folkeparti at få gjort noget ved områder med høj kriminalitet.

- Det er utrygheden i disse områder, der har været afgørende for mig. Og kriminalitet er nok den mest utryghedsskabende faktor, der findes, siger hun.

- Derfor kommer vi formentlig ikke uden om at skulle rive boliger ned

- Men der er mange muligheder i det her, og det handler om at finde mulighederne frem for begrænsninger, siger hun.

Kristeligt Dagblad fortæller mandag, hvordan man i Finlandsparken i Vejle kan komme i klemme med de nye regler, fordi det er svært at lave de eksisterende familieboliger om til ungdoms- eller ejerboliger.

Derfor risikerer man at måtte rive et stort antal lejligheder ned, som for nylig ellers er blevet renoveret for et stort millionbeløb.

