DR-dokumentar afslørede svigt med misbrugte børn i Grønland. Borgmester i Nuuk trækker sig.

Nuuks borgmester, Asii Chemnitz Narup, trækker sig fra sin post efter afsløringer i DR-dokumentaren "Byen hvor børn forsvinder".

Det skriver hun på Facebook.

Dokumentaren viste blandt andet problemer med seksuelle overgreb mod børn og unge i byen Tasiilaq, der er en del af kommunen Sermersooq, som Nuuk er en del af.

Sagen har udløst en politisk strid i kommunen. Asii Chemnitz Narup repræsenterer partiet IA, og efter DR-dokumentaren har partiet Demokraterne kritiseret borgmesteren og opsagt en samarbejdsaftale med hendes parti.

Det er årsagen til, at hun nu trækker sig som borgmester, skriver det grønlandske medie KNR.

- Jeg har i dag meddelt, at jeg trækker mig som borgmester for Kommuneqarfik Sermersooq. Det er med tungt hjerte, skriver Asii Chemnitz Narup på Facebook.

- Med tungt hjerte, fordi der fortsat er så meget vigtigt, der skal gøres i vores kommune og i vort land, og fordi jeg ikke nåede alt det, jeg gerne ville.

- Jeg vil ikke stå i vejen for samarbejdet i og omkring vores kommune. Men jeg vil heller ikke skulle bruge de næste par år på politiske drillerier, benspænd eller decideret modarbejdelse. For så kan jeg gøre mindre for borgerne, skriver hun.

Asii Chemnitz Narup har været borgmester siden 2008.

/ritzau/