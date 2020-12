Der har længe været et pres fra forskellige kanter, og nu bliver det store ønske imødekommet.

Regeringen har besluttet, at man vil grave de mange millioner mink op, som man i efteråret begravede, og det er der et politisk flertal for.

Man vil dog først gøre det om flere måneder, hvor man er sikker på, at minkene ikke kan have coronavirus i sig.

Det bekræfter Fødevareministeriet.

Aftalen er indgået af regeringen, Enhedslisten, SF, Radikale Venstre, Alternativet og De frie Grønne.

Dansk Folkepartis René Christensen, der længe har kæmpet for at få regeringen til at indgå en aftale om at grave de mange millioner mink op igen, fortæller, at han søndag eftermiddag fik et opkald fra ministeren.

»Jeg fik et telefonopkald fra ministeren (Rasmus Prehn, red.) tidligere på eftermiddagen, og han fortalte mig, at man nu har besluttet, at de mink skal graves op, så det er vi meget glade for,« fortæller DF-politikeren.

Diskussionen har taget til de seneste uger, da der er bekymring for, at de rådne mink vil forurene grundvandet og dermed skabe en mindre miljøkatastrofe.

Derfor har René Christensen og en række af regeringens støttepartier over weekenden presset på for, at minkene bør blive gravet op.

»Der er allerede blevet truffet mange dårlige beslutninger i den her sag, og hvis det her også skulle ende ud med det, der nærmest kunne være en miljøkatastrofe, så ville det være ubærligt. Så vi er glade for, at der er blevet truffet en beslutning,« siger René Christensen.

Han fortæller derudover, at regeringen har lagt sig fast på en model, hvor minkene skal ligge seks måneder i jorden, før de bliver gravet op, så man er sikre på, at de ikke længere har coronavirus i sig.

B.T. har kontaktet ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri, men her ønsker man ikke at bekræfte, om regeringen har besluttet at grave minkene op.

