Merete Riisager har tidligere modsat sig et forbud mod salg af gymnasieopgaver, men nu er hun klar.

København. Hjemmesiden FixMinOpgave.dk har siden april sidste år tilbudt gymnasieelever at lave deres opgaver mod betaling - endda med "leverings- og karaktergaranti".

Allerede i juni erklærede et flertal i Folketinget sig parat til at forbyde hjemmesiden og andre lignende foretagender - men dengang modsatte undervisningsminister Merete Riisager (LA) sig et forbud.

Det ville være ren "symbolpolitik", fordi hjemmesiderne på ingen tid ville finde en vej uden om et forbud, lød det dengang. Men nu er ministeren klar til at se på et forbud, siger hun til Berlingske.

- Det er stærkt provokerende og ødelæggende for vores uddannelsessystem, at man kan købe sig til sine karakterer.

- Og når jeg kigger på den stigende aktivitet, FixMinOpgave har, må jeg bare konstatere, at det her er så alvorligt, at vi bliver nødt til at se på, om vi kan lave et forbud.

Dermed er der bredt flertal, idet også Venstre, De Konservative, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og SF bakker op om et forbud.

Hvordan det skal lyde, er Undervisningsministeriet ved at undersøge. Blandt andet om der kan etableres et forbud mod salg af opgaver, hvor salget har til formål at hjælpe elever med at snyde.

Idéen om et forbud falder også i god jord hos Danske Gymnasier og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

Elevernes formand, Jens Philip Yazdani, håber dog, at ministeren også vil se på årsagerne til, at nogle elever køber sig til opgaver.

- Mange af de elever, der har benyttet sig af FixMinOpgave, har fortalt, at det var vigtigt for dem at få en høj karakter for at komme på universitetet, og at de følte sig presset af opgavemængden, siger han til Berlingske.

Elevformanden efterlyser derfor, at ministeren ser nærmere på optagesystemet til de videregående uddannelser og den "usunde præstationskultur", der ifølge ham hersker på de danske gymnasier.

/ritzau/