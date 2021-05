Mandag eftermiddag og aften tørner partilederne igen sammen for at forhandle om næste genåbningsfase, som træder i kraft på fredag.

Mens smitten har taget et mindre hop i den gale retning, gør flere borgerlige partier klar til et stort opgør med restriktionerne.

Alle restriktioner skal som udgangspunkt fjernes, og så skal Danmark kun holde fast i enkelte restriktioner, der stadig giver mening.

»Alt er åbent nu, medmindre vi beslutter noget andet. Vi er så langt i pandemien nu, at vi skal begynde på et blankt stykke papir. Og så skal vi lave de retningslinjer, der er brug for,« siger De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen.

Søren Pape Poulsen (C)

Dermed er der lagt op til et hårdt slagsmål i forhandlingslokalet hos justitsminister Nick Hækkerup.

Her er både coronapas, mundbind, arealkrav og begrænsede åbningstider blandt de ting, som partilederne vil lægge arm om.

Hos Liberal Alliance lyder meldingen, at 'den almindelige logik' skal tilbage i restriktionerne.

»Hvorfor skal man f.eks. have mundbind på, når man går på toilettet på en restaurant? Det giver meget lidt mening. Og det skal de gøre. Vi skal gøre det, der virker i praksis, uden at umyndiggøre danskerne,« siger partileder Alex Vanopslagh (LA).

Alex Vanopslagh (LA)

Hos Dansk Folkeparti har formand Kristian Thulesen Dahl på forhånd udpeget mundbind som partiets kampplads ved forhandlingsbordet.

'Vi skal kunne kommunikere ordentligt med hinanden igen. Vi skal kunne smile til hinanden igen,' skriver han på Facebook og slår fast:

'Mundbindet skal væk hurtigst muligt!'

Puljen af restriktioner er dog ved at være tømt. Men især coronapasset og begrænsning af åbningstider til klokken 23 rammer restaurationer og kulturlivet hårdt.

Peder Hvelplund (EL)

Fra den røde side af Folketinget er man dog varsom med at tilslutte sig det borgerlige krav om at slette langt de fleste restriktioner allerede fra på fredag.

»Lige nu skal vi afvente og se, hvordan smitten spreder. Især blandt de unge. Så jeg synes ikke, det er tid til at åbne for snart sagt alt,« siger Enhedslistens coronaordfører, Peder Hvelplund.

Han er dog klar til at diskutere coronapasset.



»Vi bør få en udfasning af coronapasset på plads, og så vil vi også gerne diskutere, om de offentligt ansatte skal tilbage fysisk på arbejdspladsen,« siger han.

Både de borgerlige partier og Enhedslisten er desuden fortalere for, at modellen for coronapas laves om hurtigst muligt. De foreslår en kørekortsmodel, hvor man ikke skal vise coronapas for at komme i biografen eller på en restaurant.



I stedet skal myndigheder lave stikprøvekontrol af, om folk rent faktisk har et gyldigt coronapas. Præcis ligesom et kørekort.

Flere eksperter har dog været meget kritiske over for idéen om at lempe kravet om coronapas mange steder, ligesom de advarer mod at droppe mundbind for dem, der er vaccineret.

I et spritnyt notat forud for forhandlingerne lægger Statens Serum Institut desuden til grund i samtlige scenarier, at coronapasset stadig spiller en aktiv rolle i epidemikontrollen.

Før forhandlinger går i gang klokken 15, er det allerede besluttet, at forsamlingsloftet bliver hævet til henholdsvis 50 personer indendørs og 100 personer udendørs på fredag.

På samme måde må alle unge på ungdoms- og voksenuddannelser vende fuldt tilbage på fredag.