Kristian Thulesen Dahl bør trække sig, og Morten Messerschmidt bør blive ny formand for Dansk Folkeparti.

Den udmelding kom mandag i et læserbrev fra Hans K. Sønderby, medlem af Esbjerg Byråd for Dansk Folkeparti, og følgerne har været store.

Onsdag valgte han at stoppe i DF.

En af grundene var, at hans kritik af Kristian Thulesen Dahl har vakt opsigt på Christiansborg.

Nu tidligere byrådsmedlem har i læserbrev skrevet, at Kristian Thulesen Dahl bør trække sig, og Morten Messerschmidt bør blive ny formand for Dansk Folkeparti. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nu tidligere byrådsmedlem har i læserbrev skrevet, at Kristian Thulesen Dahl bør trække sig, og Morten Messerschmidt bør blive ny formand for Dansk Folkeparti. Foto: Liselotte Sabroe

Hans K. Sønderby fortæller, at han efter sit læserbrev faktisk havde to kritiske samtaler.

Først var det med den lokale DF-formand i Esbjerg, der var blevet kontaktet af partisekretæren Poul Lindholm Nielsen, der har kontor på Borgen.

Og efter samtalen med den lokale formand havde Hans K. Sønderby, så selv en 'kammeratlig samtale' med partisekretæren over telefon.

»Jeg har haft samtale med partisekretæren, der skal forståes som en kammeratlig samtale. Han sagde ret klart, at det jeg havde skrevet i læserbrevet om Kristian Thulesen Dahl efter min mening bør trække sig, det skal jeg komme med internt og ikke eksternt,« siger Hans K. Sønderby til B.T.

Det er Morten Messerschmidt, nu tidligere byrådsmedlem har ønsket som ny partiformand i stedet for Kristian Thulesen Dahl. Foto: Linda Kastrup Vis mere Det er Morten Messerschmidt, nu tidligere byrådsmedlem har ønsket som ny partiformand i stedet for Kristian Thulesen Dahl. Foto: Linda Kastrup

Han skal nu være solomedlem i Esbjerg Byråd og holder fast i både sin kritik af Kristian Thulesen Dahl som DF-formand.

Ligesom han stadig synes, at Morten Messerschmidt bør tage over som ny formand.

»Det er ingen hemmelighed, at de sidste år har været katastrofale. Vi troede, det ville vende, men det er så ikke sket,« siger han.

Det er dog ikke kun kritikken fra partisekretæren, der har påvirket Hans K. Sønderbys beslutning,

De sidste år har været katastrofale Hans K. Sønderby, nu tidligere DF'er

Han har også oplevet en del andre partimedlemmer på Facebook, der har været uenig i hans udmeldinger.

»Jeg synes ikke længere, at der er basis for et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde fremadrettet for mig og Dansk Folkeparti,« siger han.

Spørgsmålet er så, om Hans K. Sønderby er kontaktet af andre DF-politikere både i Folketinget og lokalt, der har samme ønske som ham,

Men det vil han ikke ud med.

»Jeg kom selv i skammekrogen for mit læserbrev,« fortæller Hans K. Sønderby.