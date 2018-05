Socialdemokraten Yildiz Akdogan har ikke længere nogen ordførerskaber for sit parti. Nu fortæller ledelsen af partiet, at det ikke har noget med udlændingepolitik at gøre.

»Det er korrekt, at Yildiz ikke længere er psykiatriordfører. Jeg kan afvise, at det handler om udlændingepolitik. Vi ændrer ind i mellem på rollefordelingen, og Yildiz’ gode arbejde for Socialdemokratiet kommer naturligvis til fortsat at skabe værdi for os alle.«

Yildiz Akdogan har bekræftet over for både BT og POV International, at hun ufrivilligt fik frataget sit psykiatriordførerskab for en måned siden, men ikke hvorfor.

»Jeg synes, det er drønærgerligt, at man ikke vil gøre brug af de kvaliteter og kompetencer, vi alle i gruppen har,« siger Yildiz Akdogan til POV International.

Kilder har fortalt BT, at de mener, fyringen skyldes, at hun stemte blankt til forslaget om ikke at modtage kvoteflygtninge sammen med tre andre gruppemedlemmer - blandt andet Mette Gjerskov, der også er blevet fyret som udviklingsordfører. Altså en straffeaktion.

Ifølge netmediet POV International har S-ledelsen straffet Akdogan, fordi hun er imod forslaget om at stoppe med at modtage kvoteflygtninge, som blev vedtaget, fordi Socialdemokratiet lagde stemmer til det. Akdogan og tre andre Socialdemokrater mødte ikke op til afstemningen, idet de var uenige i partiets linje.

Men S-toppen har altså en anden version, som ikke handler om udlændingepolitik, som ellers var tilfældet i sagen om Mette Gjerskov, hvilket de også meldte helt klart ud. Her handlede det om, at hun stemte imod burkaforbuddet.

Dermed hersker der altså flere forskellige versioner af begrundelsen for fyringen af Yildiz Akdogan i S-gruppen. BT har ikke kunnet få bekræftet det egentlige årsag.

Opdateres....