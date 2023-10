Først så det skidt ud. Nu er det tæt på at være helt uacceptabelt.

Sådan lyder det nu fra flere kritiske stemmer i Venstres bagland.

Venstre styrtdykker lige nu i meningsmålingerne. Og med frisk Voxmeter-måling på 8,5 procent, det laveste nogensinde for partiet efter knap tre måneder med Jakob Ellemann-Jensen tilbage på formandpinden, er der nu flere Venstre-folk, der offentlig lufter tanker om et formandskifte.

Det gør de i dagens Jyllands-Posten, der har snakket med en række medlemmer af partiet.

Et af medlemmerne fortæller til avisen, at snakken om hvorvidt Venstre har den rette mand på formandsposten lige nu går i det vestjyske bagland.

»Det er klart, at vender tingene ikke inden for en overskuelig tid, skal man selvfølgelig ind og se på, hvad man gør af radikale ting. Man kan jo ikke komme med en ny statsministerkandidat fem minutter i lukketid,« siger Peder Fruergaard, der er medlem partiets hovedbestyrelse og formand for Venstre i Holstebro.

Jacob Bruun er tidligere chef i Venstre og særlig rådggiver i Statsministeriet for Lars Løkke Rasmussen. I dag har han sit eget rådgivningsbureu, Bruun Advisory.

»Der er ikke nogen tvivl om, at Venstre er i en presset situation, og den er absolut ikke blevet bedre af Jyllands-Postens artikel,« siger Jacob Bruun om kritikken fra baglandet.

Han understreger, at det dog ikke er tale om personer med stor magt i partiet.

»Hvis folketingsmedlemmer eller tidligere folketingsmedlemmer går ud og siger noget, hæver det relevansen af kritikken,« siger han.

Jacob Bruun sad også med til regeringsforhandlinger i december sidste år som rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Her ses han yderst til venstre ved siden af kulturminister Jakob Engel-Schmidt. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Jacob Bruun sad også med til regeringsforhandlinger i december sidste år som rådgiver for Lars Løkke Rasmussen. Her ses han yderst til venstre ved siden af kulturminister Jakob Engel-Schmidt. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

I partiets nuværende situation er der tre problemer, der viser sig som store udfordringer for Venstre, og som påvirker baglandets holdning til Jakob Ellemann-Jensen, vurderer Jacob Bruun.

»Punkt et er landbrugets klimabelastning, og beslutningen om at nedlægge en CO₂-afgift på landbruget. Den er svær for Venstre at lande. En række af de navngivne folk, der er ude og stille spørgsmål, er nogle fra de store jyske kommuner, som går meget op i det her,« siger han.

»Punkt to er helt grundlæggende de lave meningsmålinger. Når partiet ligger så langt nede, så er det et stort problem for formanden,« siger han og fortsætter:

»Tredje punkt er, at det endnu ikke er lykkes for ham (Jakob Ellemann-Jensen, red.) at vriste sig fri fra løftebruddet, man har ikke bevidst, at man får nok ud af at gå i regering, og man mangler overbevise folk om, at det var det værd at begå løftebrud,« slutter han.

Læs også Katastrofemåling til Venstre: 'Det får folk til at tænke'

Og de observationer er Jyllands-Postens kilder tydeligvis enige i. Til avisen forklarer flere for eksempel, at debatten om CO₂-afgift på landbruget er en hård pille at sluge for den jyske del af baglandet.

På trods af det, mener den tidligere rådgiver dog ikke, at tiden er til, at Venstre bør smide Jakob Ellemann-Jensen på porten. Endnu.

»Jeg tror det ville være en rigtig dårlig idé at skifte formand. Dels fordi der ikke er andre oplagte kandidater, og så har Venstre brug for at henvende sig til det segment, som Jakob Ellemann-Jensen henvender sig til,« siger han og fortsætter:

»Jeg er med på, at der er noget rumleri i baglandet, men jeg ville sige, at man skal vente til næste folketingsvalg og tage bestik af situationen på det tidspunkt.«

Jacob Bruun har dog et godt råd til formanden for det parti, han tidligere arbejdede for.

»Han bliver nødt til at begynde at levere nogle konkrete resultater. Der er snart gået et helt år siden valget, og der er ikke leveret nogle store aftaler med et tydeligt Venstre aftryk, det går ikke.«

Lyt til B.T.s politiske podcast 'Slottet & Sumpen' med Joachim B. Olsen og Anne Kirstine Cramon.