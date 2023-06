Helle Thorning-Schmidt fortæller i en ny dokumentar, at selvom hun har lagt øre til meget i sine år ved magten, har særligt vedholdende rygter om, at hendes mand skulle være homoseksuel, skabt problemer.

»Det gjorde ikke noget godt for vores ægteskab på det tidspunkt, det er jeg nødt til at sige. Det var ikke fedt. Det var en virkelig hård tid for os at komme igennem,« siger den tidligere statsminister i den kommende dokumentar ' Statsministeren Helle Thorning-Schmidt'.

Her kalder hun rygterne, som parret flere gange har afvist, 'absurde', og fortæller, at de stod på i lang tid.

Ægtemanden Stephen Kinnock kalder rygterne meget ubehagelige og fortæller i dokumentaren om dengang, hvor parret blev så trætte af rygterne, at de i et debatindlæg i Politiken gik direkte ud og sagde dem imod:

»Jeg kunne da aldrig have forestille mig, at der engang skulle være en forside af Politiken, som siger, 'min mand er ikke bøsse'. Det er fra en anden planet,« griner Stephen Kinnock tørt i dokumentaren, der er instrueret af Nille Westh.

Helle Thorning-Schmidt og ægtemanden Stephen Kinnock har haft problemer på grund af rygterne Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Helle Thorning-Schmidt og ægtemanden Stephen Kinnock har haft problemer på grund af rygterne Foto: Thomas Lekfeldt

Ægteparret, der sammen har to børn, anede i starten ikke, hvor rygterne kunne været kommet fra.

Men under den historiske skattesagskommission kom det frem, at rygtet var dukket op i selve skatteministeriet.

Kommissionen handlede egentlig om skattepligt, men undervejs kom det frem, at daværende skatteminister Troels Lund Poulsen selv havde fortalt om rygtet til to medarbejdere.

Én af dem var spindoktor Peter Ahrnfeldt, der fik besked om rygtet fra Troels Lund Poulsen.

De to afsnit af 'Statsministeren Helle Thorning-Schmidt' kan ses på Viaplay fra den 12. juni kl. 21.00 og på TV3 fra henholdsvis den 12. og 19 juni.