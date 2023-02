Lyt til artiklen

Jakob Ellemann-Jensen skal »bare have hvilet ud«, så skal han nok komme tilbage igen.

Det siger hans mor, Alice Vestergaard, nu i et interview med Billed Bladet.

»Han skal bare have hvilet ud. Han skal have gået nogle ture, kløvet noget brænde og leget med sin mindste søn. Han skal nok komme igen. Heldigvis har han en dejlig kone, som tackler ham smaddergodt,« siger Alice Vestergaard.

Alice Vestergaard var gift med Uffe Ellemann-Jensen, mens han var både partiformand og udenrigsminister, og hun mener, at vilkårene i politik er helt anderledes brutale i dag i forhold til dengang.

»Og det er klart, at det tager på én som Jakob, der blev kastet ind som formand for Venstre og lige siden har arbejdet benhårdt, samtidig med at han har skulle håndtere alle de vejsidebomber, der har været undervejs. Det blev så toppet med en lang valgkamp og regeringsforhandlinger, som strakte sig over dage og nætter. Så er der måske ikke noget at sige til, at man går ned med flaget,« siger Alice Vestergaard i interviewet.

Samtidig har det ifølge Alice Vestergaard også spillet ind, at Jakob Ellemann-Jensen ikke har fået ordentlig mulighed for at bearbejde tabet af sin far.

Uffe Ellemann-Jensen gik bort i juni 2022.

I begyndelsen af februar måtte Jakob Ellemann-Jensen en tur på Rigshospitalet på grund af et ildebefindende, og få dage efter tog han en beslutning om at sygemelde sig.

»Mit helbred er selvsagt det vigtigste. Jeg kan ikke både være far, forsvarsminister og partiformand på en og samme tid, hvis helbredet ikke er i orden,« skrev han blandt andet i et længere opslag på Facebook den 6. februar.

I Jakob Ellemanns fravær er Troels Lund Poulsen (V) fungerende forsvarsminister, mens Venstres næstformand, Stephanie Lose, tager sig af partiet.