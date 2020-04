Nu svarer formanden fra Region Sjælland, Heino Knudsen, på den kritik, aftalen mellem regionen og PLO Sjælland har fået.

Det sker efter at B.T. onsdag kunne fortælle, hvordan de privatpraktiserende læger i Region Sjælland, skal have et honorar på 1.825 kroner i timen, hvis de skal være en del af corona-beredskabsplanen.

Både politikere, Dansk Sygeplejeråd og Danske Regioner har kritiseret aftalen.

Og det har nu fået Heino Knudsen til at udtale sig om sagen:

Er det en rimelig aftale, der er indgået mellem Region Sjælland og PLO Sjælland i 2016?

»Jeg synes, at prisen er høj. Det er jo en aftale, der er indgået tilbage i 2016, og politiske har vi ikke været med til at forhandle honoraret. Men da jeg hørte om taksten, synes jeg, det lød meget højt. Det kommer til at indgå i vores evaluering efterfølgende. Samtidig er vi den eneste region, der har sådan en beredskabsaftale.«

Måske de andre regioner ikke har villet være en del af en aftale med så højt et honorar til lægerne?

»Det ved jeg ikke noget om.«

Du skriver på Twitter, at aftalen ikke er aktiveret. Betyder det ikke bare, at vi ikke står i en situation endnu, hvor patienterne er udskrevet til lægerne?

»Jo, vi er ikke gået op på det beredskabsniveau endnu, og det håber jeg heller ikke og tror ikke bliver nødvendigt. Når det er sagt, så er jeg glad for, vi har det beredskab, vi har. Jeg er glad for at lægerne er en del af det, så befolkningen er i sikret behandling i den her situation.«

Hvorfor afbryder du ikke aftalen, hvis du synes, honoraret er for højt?

»Fordi jeg ikke tror, det er nu - midt i en coronakrise - at vi skal opsige aftaler. Vi skal have den her aftale, hvis vi ender med at skulle tage beredskabet i brug, hvilket jeg selvfølgelig ikke håber.«

Du skriver både på Twitter, at: Du synes honoraret er for højt, at aftalen ikke er aktiveret, og at du ønsker en national aftale i stedet. Alligevel vil du ikke opsige den gamle aftale?

»Vi vil tage det med i evalueringen, når vi er på den anden side af corona. Så skal der laves en grundig evaluering af det her og de aftaler, der har ligget.«

Hvordan vil du så evaluere den økonomiske del af aftalen?

»Jeg synes honoraret er meget højt, og vi evaluerer på det hele efter corona. Jeg er glad for, at lægerne er en del af det, så borgerne kan blive behandlet, hvis det bliver nødvendigt. Men jeg håber som sagt ikke, vi når dertil.«

Jeg har fået af vide, at der er blevet underskrevet et nyt dokument, der reaktiverer den gamle aftale i en covid-19 sammenhæng. Er det sandt?

»Som jeg forstår det, er aftalen aktiveret.«

Men du har jo skrevet på Twitter, at den ikke er aktiveret. Er den aktiveret eller ej?

«Den er aktiveret nu i og med beredskabet går i gang. Vi har aftalen klar, så vi kan aktivere den, hvis vi går op i beredskabsniveau. Men i den her sammenhæng er det vigtigt for mig at sige, at jeg oplever en unik vilje til at løse den her coronasituation, vi står i. Derfor er det også afgørende at kigge på, hvordan vi skal tilrette beredskabet til en ny, fremtidig beredskabsplan.«