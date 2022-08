Lyt til artiklen

Først ville Mette Frederiksen overhovedet ikke forholde sig til spørgsmålet.

Selvom hun af B.T. blev spurgt fire gange, om hun på noget tidspunkt havde modtaget nogen form for rådgivning om, hvorvidt hendes ageren i minksagen var noget, hun kunne gøres juridisk ansvarlig for, nægtede statsministeren at svare.

I stedet henviste hun flere gange til, at hun ikke vidste, at det var ulovligt at aflive alle mink, da ordren blev givet, og at hun derfor ikke mente, der var »noget grundlag for at havde den diskussion«

Men i et nyt svar fra Statsministeriet sendt torsdag afviser Mette Frederiksen nu, at hun har modtaget rådgivning fra embedsværket om, hvorvidt hun personligt kan stilles juridisk til ansvar i minksagen.

Hun har dog modtaget anden juridisk rådgivning undervejs i forløbet, lyder det nu.

»Jeg har i forbindelse med Minkkommissionens arbejde naturligvis modtaget juridisk rådgivning og bistand – skriftlig såvel som mundtlig – fra min bisidder under forløbet. Som det generelt er tilfældet, er der her tale om et fortroligt samarbejde, som jeg derfor ikke vil kommentere nærmere,« lyder det i en mail fra Statsministeriets presseafdeling.



Mette Frederiksen holder pressemøde under Socialdemokratiets sommergruppemøde i Odense tirsdag den 16. august 2022.

Kort efter pressemødet tirsdag i forbindelse med Socialdemokratiets sommergruppemøde tirsdag, bliver B.T. kontaktet af Statsministeriet, der meget gerne vil sende en kommentar til det, Mette Frederiksen ikke ville svare på.

I første omgang svarer Statsministeriet dog ikke på spørgsmålet.



Ministeriet svarede kun på, at Mette Frederiksen ikke havde fået rådgivning fra enten Justitsministeriet eller Statsministeriet – efter Minkkomissions beretning var udkommet.

Ikke på, om statsministeren havde fået rådgivning undervejs.

I det nye svar fra Statsministeriet afviser Mette Frederiksen nu direkte at have modtaget yderligere rådgivning.

»Jeg kan desuden afvise at have modtaget en juridisk vurdering fra embedsværket eller fra andre, om hvorvidt jeg vil kunne drages til ansvar i relation til forløbet om aflivning af alle mink,« lyder det i mailen fra Statsministeriet.

Mette Frederiksen deltog i sidste uge i et lukket møde i Granskningsudvalget, hvor hun var blevet bedt om at redegøre for, hvorfor ingen af de 10 embedsmænd, der modtog alvorlig kritik i Minkkommissionens beretning, er blevet sendt hjem.



Efterfølgende er tre ministre blevet indkaldt til et møde om kritikken af deres embedsmænd i minksagen.