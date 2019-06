Mandag holdt Mette Frederiksen og de øvrige topforhandlere fra Socialdemokratiet, De Radikale, Enhedslisten og SF officielt pause i regeringsforhandlingerne.

Selv om Mette Frederiksen, Morten Østergaard, Pia Olsen Dyhr og Pernille Skipper med glade smil signalerer, at forhandlingerne skrider fremad, er deres positioner grundlæggende uforandrede.

Sådan lyder analysen fra Henrik Kjerrumgaard, tidligere rådgiver for Margrethe Vestager under regeringsforhandlingerne i 2011 og i dag chefrådgiver i kommunikationsbureauet White Cloud.

Udlændinge og økonomi er nu som under valgkampen fortsat de to politikområder, der skiller parterne mest, siger han:

»Partierne er formentlig der, hvor de hele tiden har været i forhold til udlændinge og økonomi. Mette Frederiksen står fast på, at udlændingepolitikken ligger fast, og på at hun vil have sine tidligere pensioner til nedslidte – og så en ren S-regering.«

I forhandlingslokalet på Christiansborg bliver Mette Frederiksen imidlertid mødt med gentagne krav fra Enhedslisten og SF om at hæve eller sløjfe integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet, mens De Radikale til socialdemokraternes frustration presser på for at åbne Danmark for mere udenlandsk arbejdskraft og øge udbuddet af arbejdskraft med økonomiske reformer.

»Det kan godt være, at Mette Frederiksen kan nå til enighed med de tre mulige støttepartier i at forbedre forholdene for børnene på Sjælsmark, finde et alternativ til Lindholm, og at Danmark igen skal tage kvoteflygtninge.«

»Men det bliver meget vanskeligt at få enderne til at mødes, når Mette Frederiksen bliver mødt med krav om at afskaffe integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet. Det ser megasvært ud, men politikere er gode til at finde løsninger, når de er så tæt på at kunne gribe magten,« siger Henrik Kjerrumgaard.

Her er partiernes positioner Socialdemokratiet Er gået til valg på at fastholde en stram udlændingepolitik hen over midten af dansk politik.

Vil indføre en ret til tidlig pension for nedslidte. Vil opkvalificere den danske arbejdsstyrke. Vil ikke øge arbejdsudbuddet gennem økonomiske reformer eller ved at tiltrække udenlandsk arbejdskraft.

Vil nedsætte en ydelseskommission, der skal kigge på bl.a. integrationsydelsen og kontanthjælplsoftet. De Radikale Kræver en skriftlig aftale med Socialdemokratiet om en ny politisk retning på klima, fattige børn, integration, EU og en ny økonomisk plan.

Dele af paradigmeskiftet i udlændingepolitikken, der har flytte fokus fra integration til hjemsendelse, skal rulles tilbage. Integrationsydelsen skal afskaffes. Danmark skal tage imod kvoteflygtninge igen.

Vil øge arbejdsudbuddet i Danmark, bl.a. ved at opjustere pensionalderen tidligere end planlagt. Vil tiltrække mere udenlandsk arbejdskraft. Vil sænke skatten på arbejdsindkomst. Enhedslisten Vil ikke støtte en regering, der øger den økonomiske ulighed i Danmark. Vil udtrykke mistillid og bekæmpe, at der kommer en rød regering, hvis ikke der kommer et brud med den økonomiske politik, som for eksempel De Radikale står for.

Kontanthjælpsloftet skal afskaffes.

Integrationsydelsen skal stoppes. Danmark skal tage kvoteflygtninge igen. Børnene på Udrejsecenter Sjælsmark skal have bedre forhold.

SF Kontanthjælpsloftet skal afskaffes i Mette Frederiksens første finanslov, ellers truer SF med ikke at stemme for finansloven.

Der skal indføres en plan for minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer i Mette Frederiksens første finanslov, ellers truer SF med ikke at stemme for finansloven.

Højere integrationsydelse. Danmark skal igen tage kvoteflygtninge. Bedre forhold for børnene på Sjælsmark.



Socialdemokratiet har imidlertid længe peget på, at de ømtålelige spørgsmål om integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet skal behandles af en kommissionen.

Det kan være en måde at lande regeringsforhandlingerne på uden at være blevet konkret, påpeger Henrik Kjerrumgaard.

»En kommission er et kodeord for, at det er et slagsmål, vi tager senere. Det er et klassisk trick at nedsætte en kommission, når man ikke kan blive enige. Så vinder man noget tid og kan skyde noget af ansvaret for en svær beslutning over på en kommissions anbefalinger.«

Selv om Mette Frederiksen står over for en endog meget stor pædagogisk øvelse i at få Enhedslisten og De Radikale til at bøje sig mod hinanden på den økonomiske politik, vil det lykkes i sidste ende, vurderer Henrik Kjerrumgaard.

»Partierne skal jo også kigge deres vælgere i øjnene. Partierne i rød blok har fået det bedste valg i 58 år. De er pinligt bevidste om, at de ikke bare kan gå ned i folketingssalen og vælte en socialdemokratisk regering. De skal finde en løsning på økonomi og udlændinge.«

»Lige nu er der billedligt talt fire fly, der ønsker at lande på hver sin landingsbane. Nu skal de blive enige om at lande på den samme bane, og det skal nok lykkes,« siger han.

Mette Frederiksen præsenterer ifølge Henrik Kjerrrumgaards bedste vurdering en ren S-regering for Dronningen inden 1. juli:

»Jeg kan tage fejl, men jeg vover et øje.«