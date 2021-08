27. maj 2014 var Morten Messerschmidt den ukronede konge i dansk politik.

Med 465.758 personlige stemmer slog han alle rekorder ved et europaparlamentsvalg. Ingen – selv ikke tidligere statsministre som Poul Nyrup Rasmussen og Poul Schlüter – kunne hamle op med det veltalende stjerneskud hos Dansk Folkeparti.

Jublende DF'ere tilbad ham. Kristian Thulesen Dahl holdt den helt store skåltale. Og som krølle på succesen fik Messerschmidt hele pressen til at møde op til lanceringen af sin nye CD på valgaftenen under påskud af »en stor nyhed«.

Fredag – over syv år senere – blev Morten Messerschmidts politiske kometkarriere vendt til en afgrundsdyb nedtur.

Morten Messerschmidt umiddelbart efter domsafsigelsen ved Retten i Lyngby. Han blev idømt seks måneders betinget fængsel. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Morten Messerschmidt umiddelbart efter domsafsigelsen ved Retten i Lyngby. Han blev idømt seks måneders betinget fængsel. Foto: Niels Ahlmann Olesen

Seks måneders betinget fængsel for svig med EU-midler og dokumentfalsk, lød dommen fra retsformand Søren Holm Seerup

En dom, som Morten Messerschmidt ankede på stedet.

Det betyder, at han kan blive siddende i Folketinget, indtil Østre Landsret engang har fældet dom.

Men retssagen har slået dybe skår mellem Morten Messerschmidt og den øvrige partitop i Dansk Folkeparti.

Og nu venter der en beskidt magtkamp internt i partiet, lyder det fra flere centrale DF-kilder, som B.T. har talt med efter domsafsigelsen.

Flere højtplacerede kilder i DF mener, at Morten Messerschmidts formandsdrømme står vingeskudt tilbage. Selv hvis han skulle blive frikendt i landsretten.

»En ankesag kommer til at trække ud, og spørgsmål er, om Kristian Thulesen kan holde så længe. Hvis nu DF får et katastrofevalg til kommunalvalget, vil der være et stort pres fra baglandet,« siger en DF-kilde.

Kristian Thulesen Dahl (DF) vidnede mandag i sagen mod Morten Messerschmidt. Foto: Martin Sylvest Vis mere Kristian Thulesen Dahl (DF) vidnede mandag i sagen mod Morten Messerschmidt. Foto: Martin Sylvest

Efter dommen var Kristian Thulesen Dahl hurtig til at kommentere dommen – omend i lidt kryptiske termer.

»I vores land er man uskyldig, indtil det modsatte er bevist,« startede partiformanden sit indlæg på Facebook.

»Derfor kan Morten selvfølgelig også fortsætte sit politiske arbejde i Dansk Folkeparti.«

Han uddybede dog ikke, hvad det politiske arbejde indebærer. Er det stadig en næstformandspost? Eller betyder det blot, at han kan beholde sine ordførerskaber, men droppe titlen af næstkommanderende?

Ifølge DF-kilder bliver det forestående sommergruppemøde om to uger helt centralt.

Læs rettens dom over Messerschmidt I det følgende kan du læse den samlede forklaring fra Retten i Lyngby på, hvad der ligger til grund for Morten Messerschmidts straf på seks måneders betinget fængsel: 'Retten har i forhold 1 lagt vægt på beløbets størrelse. Der er i formildende retning lagt vægt på, at tiltaltes forsæt efter bevisførelsen først indtraf et stykke inde i gerningsperioden. Der er i skærpende retning lagt vægt på, at tiltalte opretholdt vildfarelsen gennem længere tid, herunder i forhold til den revision, som DG Finans på Europa-Parlamentets vegne foretog. Det er ligeledes tillagt skærpende virkning, at svigen er begået i forhold til en mellemfolkelig myndighed. Retten har i forhold 2 i formildende retning lagt vægt på, at initiativet til dokumentfalsk efter bevisførelsen ikke udgik fra tiltalte, og i skærpende retning lagt vægt på, at det falske dokument blev benyttet som led i en formueforbrydelse. Retten finder det upåkrævet, at fængselsstraffen kommer til fuldbyrdelse. Retten har herved lagt vægt på tiltaltes særdeles gode personlige forhold. Retten har tillige lagt vægt på sagsbehandlingstidens længde, der kun i et delvist omfang kan tilskrives tiltaltes forhold.' Kilde: Retten i Lyngby

Det er nemlig her, at den såkaldte gruppebestyrelse sættes. Og det er også her, at Kristian Thulesen Dahl har mulighed for at konsolidere sin magt og afsætte Morten Messerschmidt som næstformand.

Efter dommen fredag gjorde Messerschmidt det dog klart, at han ikke har i sinde at afgive sin næstformandspost.

»Dommen er ikke endelig, for den er anket. Derfor vil jeg fortsat bestride mine politiske hverv,« lød det bestemt fra Morten Messerschmidt.

Netop magtkampen mellem Morten Messerschmidt på den ene side og Kristian Thulesen Dahl og Peter Skaarup på den anden side blev tydeliggjort i retssagen.

Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Morten Messerschmidt (DF) under Folketingets åbning på Christiansborg, tirsdag den 6. oktober 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF) og Morten Messerschmidt (DF) under Folketingets åbning på Christiansborg, tirsdag den 6. oktober 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen

I mandags gjorde ingen af de to topfolk i DF sig nogen anstrengelser for at hjælpe Messerschmidt til en frifindelse, da de afgav vidneforklaringer.

Retsformand Søren Holm Seerup lagde i domsafsigelsen meget vægt særligt på Skaarups forklaring i retten.

»Jeg havde ikke en Meld-konference på tapetet de tre dage. Det havde jeg ikke,« lød det blandt andet fra gruppeformanden i vidneskranken.

Skaarup er afgørende, da han som gruppeformand netop havde det overordnede ansvar for afviklingen af sommergruppemødet – og han gav oprindeligt grønt lys til at afsøge muligheden for medfinansiering fra EU-partiet til Messerschmidts konference.

Da Messerschmidt blev konfronteret med sine partifællers hårde udlægning af sommergruppemødet, var det heller ikke noget, han lod gå helt ubemærket hen.

»Vi skal selvfølgelig have en snak om det vidneudsagn,« sagde Morten Messerschmidt, da han forlod Retten i Lyngby efter domsafsigelsen.

Morten Messerschmidt og kæresten Dot Wessmann forlader Retten i Lyngby. Foto: Martin Sylvest Vis mere Morten Messerschmidt og kæresten Dot Wessmann forlader Retten i Lyngby. Foto: Martin Sylvest

Netop fortællingen om, at Thulesen Dahl og Skaarup smed Messerschmidt under bussen i retten, har også indfundet sig i dele af Dansk Folkepartis bagland, fortæller DF-kilder.

Et bagland, hvor visse grupperinger ser retssagen mod Messerschmidt som en smædekampagne og et udtryk for EUs jagt på skeptikere.

Derfor er magtkampen også en politisk balanceakt for Kristian Thulesen Dahl, der helst ikke skal virke for ivrig efter at bruge Messerschmidts dom til at vippe næstformanden ud af ledelsen for at styrke sin egen position.

Gør han det, vil der ifølge flere højt placerede DF-kilder kunne brede sig oprør i de dele af baglandet, der i forvejen er trætte af partiformandens lederskab.

Nu venter der uger og måneder med usikkerhed i Dansk Folkeparti, efter det endelige punktum i Meld og Feld-sagen endnu ikke er sat.