Lokalpolitikeren Per Zeidler fra Syddjurs blev under kommunalvalget sidste år ramt af en sex-skandale, da det kom frem, at han var medarrangør af adskillige sex-arrangementer - blandt andet gangbang-events.

I et større interview med Adresseavisen Syddjurs fortæller han nu mere om, hvad der løb gennem hans hoved dengang. Blandt andet fortæller han, at han ikke sov i ti dage, og at han var tæt på at begå selvmord med udstødningsgassen fra sin bil.

Det hele begyndte i foråret 2016, hvor Per Zeidler arbejdede som taxichauffør og opdager, at hans vognmand kører med escortpiger. Per Zeidler bliver tilbudt det samme, og siger ja, da hans kone, som han i dag er blevet skilt fra som følge af skandalen, giver ham lov.

Som chauffør for escortpigerne kommer han i kontakt med det alternative sexmiljø og møder nogle af de personer, han senere kommer til at arrangere gangbangs med. Han bliver i første omgang spurgt, om han vil være såkaldt oppasser til et gangbang-arrangement i det centrale Aarhus.

Så længe, han har fået lov af sin kone, er alt godt, tænker han.

»I august eller september 2017 spørger min kone mig, hvordan jeg egentlig ville have det, hvis jeg kommer på forsiden af Ekstra Bladet om de her ting. Jeg siger til hende, at det må de da selv om. Som jeg ser det, er der nogen, der spiller golf og putter bolde i hul. Hos os kommer der nogle andre og putter noget i hul. Det var min kommentar til hende,« siger Per Zeidler.

Ingen alarmklokker ringer

På intet tidspunkt ringer alarmklokkerne for Per Zeidler, der modsat tidligere nu erkender, at han selv medvirkede i de omdiskuterede arrangementer. Noget, han ellers tidligere har benægtet.

»Jeg gjorde det her, fordi jeg syntes, det var sjovt. For mig er det et mentalt frirum. Jeg syntes, det var frækt, og så har jeg jo selv deltaget en gang imellem. Det har været frækt for mig. Jeg er liberal i mit sind, og min måde at tænke på i forhold til andre mennesker er, at vi skal have lov til at gøre lige præcis, som vi selv vil, så længe vi ikke gør skade på andre. Jeg vil gerne slå fast, at vi ikke har handlet med kvinder. Vi har ikke handlet med stoffer. Vi har ikke gjort noget, som kvinderne ikke gerne selv ville. Alt er foregået frivilligt. Derfor har jeg heller ikke et sekund tænkt, at der var noget galt i det,« siger han og erkender, at han var naiv.



Hans politiske karriere sluttede reelt 9. november, da kollegerne afsatte ham som formand for familieudvalget i Syddjurs. Dagen efter sygemeldte han sig på ubestemt tid og trak samtidig sin lokalliste, Social Liberal Borgerliste, fra valget. Stemmesedlerne til valget 11 dage senere var dog trykt, og partiet fik15 stemmer. Langt fra de 434 personlige stemmer, Per Zeidler fik, da han fire år tidligere var opstillet for Liberal Alliance.

Per Zeidler er i dag skilt og har mistet kontakten til sine to voksne sønner. Østjyllands Politi har sigtet ham for rufferi for som mellemmand at have tjent penge på sex. Så sent som april skrev Adresseavisen Syddjurs, at han ikke var afhørt, og at der ikke var rejst tiltale i sagen.