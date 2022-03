I øjeblikket fyldes nyhedsmedier og sociale medier med fortællinger om danskere, der med rygsæk og dødsforagt drager mod Ukraine for at kæmpe mod den russiske invasionshær.

Og flere har stillet sig selv spørgsmålet, om det egentlig er lovligt at gribe til våben i en væbnet konflikt. Både juraeksperter og statsminister Mette Frederiksen (S) har udtalt, at der ikke er noget »juridisk til hinder for«, at danskere tager afsted og kæmper på ukrainsk side.

Nu kan Justitsministeriet over for B.T. så tilføje, at det også gælder danskere, der ønsker at kæmpe på russisk side i konflikten.

'Som reglerne er i dag, er der ikke noget juridisk til hinder for at rejse fra Danmark til Ukraine for at deltage i kamphandlinger. Det gælder uanset, om man kæmper på ukrainsk eller russisk side,' lyder det i et skriftligt svar.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) under et samråd på Christiansborg, tirsdag 1. marts 2022. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Justitsminister Nick Hækkerup (S) under et samråd på Christiansborg, tirsdag 1. marts 2022. Foto: Liselotte Sabroe

Her skriver man desuden, at man ikke har kendskab til danskere, der er taget afsted for at støtte Vladimir Putins tropper – kun det modsatte.

»Regeringen synes, at det er uacceptabelt, hvis man rejser til fra Danmark til Ukraine og kæmper på russisk side samtidig med, at der fra vestens side indføres sanktioner og sendes hjælp til Ukraine,« udtaler justitsminister Nick Hækkerup opfølgende.

Tvivlen om lovligheden i at rejse til Ukraine for at kæmpe kommer af straffelovens §114, der giver bøde eller fængselsstraf til danskere statsborgere og herboende udlændinge, der 'uden tilladelse indrejser eller opholder sig i visse konfliktområder'.

Det eneste område, der i øjeblikket betragtes som konfliktområde af de danske myndigheder, er Syrien. Paragraffen er derfor udelukkende taget i brug mod de såkaldte syrienkrigere.

Om straffelovens § 114 * Efter straffelovens § 114 j kan danske statsborgere og herboende udlændinge straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år, hvis de uden tilladelse indrejser eller opholder sig i visse konfliktområder. * Et indrejse- og opholdsforbud gælder for de områder, som fastsættes efter § 114 j, stk. 3. På nuværende tidspunkt er alene områder i Syrien udpeget som konfliktområder omfattet af § 114 j, stk. 1. * Det er en betingelse for, at et område kan udpeges som konfliktområde, at en gruppe eller sammenslutning, der begår eller har til hensigt at begå terrorhandlinger, er part i en konflikt i det pågældende område. * Der er således ikke adgang til at udpege et konfliktområde, hvor der er væbnet konflikt mellem to statslige aktører. * Det er den blotte indrejse eller ophold i et bestemt område, hvor der pågår en væbnet konflikt, der er kriminaliseret efter straffelovens § 114 j. Forbuddet mod indrejse og ophold gælder således, uanset hvilken part man støtter i den væbnede konflikt. Kilde: Justitsministeriet

Justitsministeriet slutter sin begrundelse med, at man ikke på nuværende tidspunkt kan udpege Ukraine som et konfliktområde, da der er tale om en 'væbnet konflikt mellem to statslige aktører', altså Ukraine og Rusland.

Fra ukrainsk side har man direkte opfordret udlændinge fra vestlige lande om at komme til landet for at kæmpe mod russerne. Tidligere på ugen oprettede landets præsident, Volodymyr Zelenskij, tilmed en international legion, der skal forsvare Ukraine.

Allerede nu har flere danskere ladet sig registrere hos Ukraines ambassade i København og er rejst til fronten.

Men muligheden for at rejse afsted og muligvis kæmpe mod Ukraine og for russerne huer ikke ligefrem regeringen, og derfor vil man »se på, hvordan denne situation kan håndteres,« udtaler Nick Hækkerup, der dog anerkender, at det kan være svært, da man samtidig heller ikke ønsker at afskære danskere muligheden for at kæmpe på ukrainsk side.

»Ruslands invasion af Ukraine er en forfærdelig og uprovokeret handling, og det ukrainske folk har regeringens fulde opbakning og dybfølte sympati,« siger ministeren.

Krigen i Ukraine har allerede ført til over 1 million flygtninge, ligesom Rusland er blevet mødt af massive, økonomiske sanktioner.