To ministre skal nu svare på, hvad de vil gøre for at sikre sundhedsmedarbejdere, der har fået senfølger af corona i forbindelse med deres arbejde.

Sundhedsminister Magnus Heunicke og Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard Thomsen er i morgen indkaldt i et samråd om håndteringen af frontpersonale, der er blevet langtidssyge af corona.

Det sker efter at B.T. har kunnet afsløre, hvordan en række sygeplejersker og sosu-assistenter, der har stået i forreste linje i kampen mod corona er blevet fyret, fordi de har fået senfølger.

En af dem, B.T. har fortalt om, er Anne-Marie Larsen, der blev fyret fra sit arbejde som sygeplejerske i Region Sjælland efter et hårdt coronaforløb med kraftige følgevirkninger. Tre gange havde hun ellers forsøgt at starte op på halv tid, men til sidst mistede arbejdsgiveren tålmodigheden og opsagde hende.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) skal fredag svare på spørgsmål om sundhedspersonale med corona-senfølger.

B.T. har talt også med en række andre sygeplejersker og sosu-assistenter, der står i samme situation som Anne-Marie Larsen. De er gået forrest i kampen mod coronavirus og nu, hvor senfølger har gjort dem ukampdygtige, er de blevet fyret.

B.T.s artikler har fået Enhedslisten til at indkalde de to ministre i samråd, hvor de kommer til at svare på en række spørgsmål fra støttepartiet:

»Vi har sendt folk i front mod en ukendt sygdom uden værnemidler, og når de så får corona og langtidsfølger, bliver de mødt med en fyrreseddel. Ministrene skal svare på, om ikke det er en urimelig behandling,« siger Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund.

Han vil blandt andet spørge de to ministre, om regeringen er villig til at afsætte ekstra midler til, at kommuner og regioner kan give en mere fleksibel behandling af arbejdsskadesager, der bunder i behandling af patienter med corona.

»Vi vil gerne vide, om de kan sikre de berørte noget omskoling, så de har mulighed for at fortsætte på arbejdsmarkedet i andre funktioner. Udover sygeplejersker kan sosu-assistenter, læger og måske også lærere og pædagoger være berørt, men det drejer sig især om dem, vi har bedt om at tage ud til patienter, vi vidste var smittet,« siger Peder Hvelplund.

Anne-Marie Larsen er langt fra den eneste sygeplejerske, der er blevet fyret med langtidsfølgevirkninger. En anden sygeplejerske, som B.T. har talt med, fortæller at hun fik corona efter at have meldt sig frivilligt til intensivafdelingen på Herlev Hospital.

»Jeg blev fyret efter fire år på afdelingen og 40 år som sygeplejerske. Det var et voldsomt chok. Man melder sig frivilligt, viser samfundssind og får problemer, og så bliver man bare skrottet,« siger hun.

En hjemmesygeplejerske, der har arbejdet i en stor dansk kommune med at køre ud til kommunens mange coronasmittede, har fortalt om et lignende forløb, hvor hun først blev sendt i front og siden fyret på grund af senfølger.

Sundhedspersonale.

»Jeg er vred og skuffet. Jeg troede, at vi sygeplejersker var beskyttet, når vi gik helt i front,« sagde hun til B.T i juli.

Liselott Blixt (DF), der er medlem af Folketingets Sundhedsudvalg, har tidligere kritiseret regionernes og kommunernes håndtering af corona-arbejdsskader.

»Det er dybt problematisk, at man risikerer at blive fyret, når man faktisk har stået forrest i det arbejde, der har været det seneste halvandet år. Det er takken for at være omstillingsparat, gøre sit arbejde og hjælpe de syge. Og så får man et los bagi, fordi man faktisk er blevet smittet og har fået senfølger. Det er en ommer,« sagde hun til B.T. i juli.

Samrådet finder sted fredag klokken 11:00 til 12:30 i beskæftigelsesudvalget.