Kirkeminister Morten Dahlin (V) skal i næste uge mødes med det jødiske samfund i Danmark.

»Jeg har tænkt mig at spørge dem, hvad jeg som kirkeminister kan gøre for at øge deres tryghed,« siger han.

Tirsdag skrev Berlingske, at der var set antisemitiske plakater ved metrostationer på Østerbro og Nørrebro.

På Poul Henningsens Plads-metrostation var der en plakat, hvor Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, var afbildet med grisetryne og skudhuller i brystet og hovedet.

Plakaten hang både på Poul Henningsens Plads metrostation og Nørrebro Station tirsdag.

Over billedet stod teksten 'Død over alle zionister / Vi håber at der bliver gjort som / Hitler gjorde ved jer'.

»Jeg synes, det er nogen hæslige tegninger, og det er dybt skræmmende, vi nu er nået til et sted, hvor der i Københavns gader dukker antijødisk propaganda op,« siger Morten Dahlin og tilføjer:

»Det er meget alvorligt, når sådan noget sker. Det bliver vi nødt til som samfund at tage kraftig afstand fra og reagere på.«

Hvordan skal det så gøres?

»Det første, vi skal gøre, er jo, at alle os danskere, uanset hvilken privat tro vi privat har, skal slå ring om vores jødiske medborgere. Vi skal gøre det klart, at et angreb på dem er et angreb på os,« siger han, og slår fast, at der er en 'skræmmende udvikling'.

»Jeg er meget, meget bekymret for den stigende antisemitisme, vi ser på vores grundskoler, og på vores videregående uddannelser. Vi hører om jøder, der bliver spyttet på i S-toge, og vi ser nu propaganda mod jøder rundt omkring på togstationer i København. Det er en meget skræmmende udvikling,« siger han.

Men hvad vil I konkret gøre mod den her udvikling?

»Det vi i første omgang har gjort fra regeringen, er, at vi har øget bevillingerne til beskyttelse af det jødiske samfund. De har fået tilført ekstra penge til at kunne øge beskyttelsen af deres institutioner, så når de opholder sig der, så er der højere grad af sikkerhed,« siger Morten Dahlin.

Men flere penge til jødernes sikkerhed, rykker vel ikke noget i forhold til blandt andet at stoppe for de hadefulde plakater?

»Nej, men det gør selvfølgelig noget for, at vores jødiske medborgere kan føle sig mere trygge. Derfor synes jeg også, at det er væsentligt,« siger han.

Tidligere på ugen oplyste børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S), at elever med jødisk baggrund i danske folkeskoler oplever chikane og det, der er værre.

Derfor tager ministeriet kontakt til alle landets skoler for at bekæmpe antisemitisme.