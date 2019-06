For en måned siden var de i hård og intens valgkamp.

Nu står de begge i Statsministeriet og lægger ansigterne i blidere folder.

»Jeg har udviklet en evne til, at jeg hvert fjerde år giver nøglerne til Statsministeriet videre til en socialdemokrat. Det understreger, at nøglerne kun er til låns,« siger Lars Løkke Rasmussen, da han overdrager posten til Mette Frederiksen.

Han var første gang statsminister fra 5. april 2009 til 3. oktober 2011. Dengang afleverede han nøglerne til Statsministeriet til daværende S-formand Helle Thorning-Schmidt.

Dengang sagde han ligeledes, at nøglerne bare var til låns, og det havde han ret i. Løkke blev igen statsminister efter valget i 2015.

Men nu er det altså Mette Frederiksen som har 'nøglerne', som i virkeligheden er et plastickort, som man aldrig bruger, fordi andre åbner dørene for en - både fysisk og i overført betydning.

»Er det et par... bukser?« lyder det fra Mette Frederiksen, da Løkke finder sin gave frem.

Et par blå Kansas-arbejdsbukser.

»Nu er du i arbejdstøjet,« siger Lars Løkke.

Han fremhæver, at han afleverer et Danmark i topform, og det er Mette Frederiksen enig i.

»Sammenlignet med de fleste andre lande, er vi et af verdens mest retfærdige og lige samfund, og jeg kunne ikke ønske mig noget bedre sted for mine egne børn at vokse op. Men det betyder ikke, at man skal nøjes, og det betyder ikke, at man ikke skal have ambitioner om at gøre det endnu bedre,« siger Mette Frederiksen.

Lars Løkke får af Mette Frederiksen en prikket bjergtrøje, fordi han kan lide at cykle - også når det er op ad bakke. Og af departementschefen får han en rygsæk til traveture med plads tll madpakke og vandflaske.

Et par timer senere lægger Lars Løkke et foto af sig selv op på Facebook, hvor han trasker ud af Prins Jørgens gård med rygsækken over nakken.

'Tak for denne gang. :) Det har været et privilegium at få lov til at have været jeres statsminister,' skriver han.

Og Mette Frederiksen - hun er i arbejdstøjet.