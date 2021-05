150 millioner kroner.

Så meget kan det ende med at koste, når danske myndigheder i næste uge går i gang med at grave de knap 4 millioner mink op af de massegrave, der i efteråret blev etableret i Jylland.

Det er i hvert fald det beløb, fødevareminister Rasmus Prehn har bedt Folketingets finansudvalg om at hoste op med.

Beløbet er næsten en fordobling i forhold til de 72 millioner kroner, som Fødevareministeriet hidtil har anslået, at opgravningen koster. Men trods det mener man altså, at regningen kan ende på et langt større beløb.

Og det store spænd har fået Venstre og Dansk Folkeparti til at kalde ministeren i samråd onsdag.

»Regeringen lægger op til at bede om 150 millioner uden at give en forklaring på, at beløbet er blevet fordoblet, siden man lavede en politisk aftale før jul«, siger Troels Lund Poulsen, Venstres finansordfører.

Det er et politisk flertal bestående af regeringen, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet, der i slutningen af december besluttede, at de aflivede mink skulle graves op efter seks måneder.

Det var på statsministerens ordre, at de knap 15 millioner danske mink blev aflivet, da man frygtede nye coronavarianter blandt smittede bestande på danske minkfarme. Foto: ANDREW KELLY Vis mere Det var på statsministerens ordre, at de knap 15 millioner danske mink blev aflivet, da man frygtede nye coronavarianter blandt smittede bestande på danske minkfarme. Foto: ANDREW KELLY

»Man har ganske enkelt ikke lavet sit forarbejde i den her sag. Man beder om en blankocheck, og det er altså ikke sådan, man laver økonomisk politik her i landet«, tilføjer Lund Poulsen, der understreger, at udgifterne til minkopgravningen skal kontrolleres ordentligt.

Nedgravningen af mink nær de to jyske byer Kølvrå og Nørre Felding skete, efter regeringen i starten af november beordrede det danske minkerhverv nedlagt. Langt størstedelen blev brændt, men de resterende 4 millioner blev lagt i massegrave, da man ikke kunne sikre afbrænding under sikre forhold.

De 13.300 tons døde mink graves op for at blive brændt af på kommunale forbrændingsanlæg.

Opgravningen begynder i næste uge med en prøveopgravning. Derefter er det planen, at den ene massegrav ved Nørre Felding, hvor 2 millioner mink ligger begravet, står først for. Hernæst bevæger man sig videre til Kølvrå.

Man forventer at have fjernet alle nedgravede mink i de to massegrave i juli.