Allerede fra søndag kan danske forældre tage deres børn i hånden og gå ned i vaccinationscentrene, som nu åbner for covid 19-vaccine til børn mellem 5 og 11 år.

»Det er en sikker og effektiv vaccine. Det er den samme, som vi har brugt til danske børn mellem 12 og 15 år, og millioner af børn i andre lande har også fået den,« siger Helene Bilsted Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen har testet vaccinen på en stor gruppe børn i aldersgruppen. Og her har resultaterne vist, at effekten er tårnhøj, og at bivirkningerne ikke er anderledes end hos voksne.

Torsdag godkendte Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), at covid-19-vaccinen ved navn Cominarty fra Pfizer kan bruges til børn i denne aldersgruppe.

Men det er altså ikke den vaccine, som danske børn får til en start. Det bliver derimod en mindre dosis af den Pfizer-vaccine, som de voksne har fået.

»Vi burger den vaccine, som den voksne befolkning har fået. Vi gør det, at vi giver børnene en tredjedel dosis, og det er helt sikkert,« siger Helene Bilsted Probst.

Men det er det, man kalder offlabel, hvor man bruger en vaccine til børn, som ikke er godkendt til børn?

»Ja, det er det teknisk set, og det bliver også mærket meget tydeligt. Men det er bare vigtigt at sige, at der ikke er nogen øget risiko ved at give den 'normale' Pfizer-vaccine til børn.«

Men I bruger altså en vaccine, som ikke officielt er godkendt til børn. Hvad tænker du om det? Er der risiko for fejldosering eller lignende?

»Det er fuldstændig det samme, som er i de to vacciner. Der er bare mere i det ene glas end i det andet glas.«

»Vi gør det her på en sikker måde, og forældre skal ikke frygte vaccinen, fordi det bliver trukket op af glasset på en måde, så vi kan sikre en præcis dosis,« siger Helene Bilsted Probst.

Det er uvist, hvordan Danmark kan få børneversionen af Pfizer-vaccinen.



I Tyskland forventer man først at få den omkring 20. december.