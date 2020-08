Farvel til Dansk Folkeparti og goddag til Nye Borgerlige.

B.T. er i besiddelse af en intern mail fra hovedbestyrelsen i Nye Borgerlige, der på et møde i mandags tog denne beslutning:

'Hovedbestyrelsen har besluttet at stoppe med at optage siddende byrådsmedlemmer i partiet gældende indtil efter næste kommunalvalg,' står der i mailen.

I mailen står videre, at det især er utilfredse lokalpolitikere fra Dansk Folkeparti, der har ønsket at skifte over til Nye Borgerlige.

Her er den interne mail fra toppen i Nye Borgerlige Stop for optagelse af siddende byrådmedlemmer Hovedbestyrelsen har besluttet at stoppe med at optage siddende byrådsmedlemmer i partiet gældende ind til efter næste kommunal. Det er utroligt vigtigt, at Nye Borgerlige bliver kendt af vælgerne lokalt på vores egne præmisser og vores egen politik. Det sørger vi bedst for ved at vælge kandidater fra vores egne rækker, der har været med til at opbygge og forme partiet til det, det er i dag. Der er et stigende pres fra særligt DF'ere, som ønsker at skifte parti. Vi har budt enkelte velkommen, og dem er vi glade for, men vurderingen er, at partiet står sig bedre ved fremover at sige nej tak. Med vores medlemsfremgang over hele landet, som vi har oplevet det seneste halve år, er der i alle kommuner et tilstrækkeligt stærkt medlemsgrundlag til, at vi kan få gode kandidater opstillet alle steder. Der er derfor fra i dag (3. august 2020 red.) gældende et fuldt moratorium for optagelse af siddende byrådsmedlemmer. Hvis et siddende byrådsmedlem fra et andet parti ønsker at melde sig ind i Nye Borgerlige, må vedkommende opgive sin plads i byrådet til sin suppleant. Kilde: Mail med information om hovedbestyrelsesmødet hos Nye Borgerlige den 3. august 2020.

'Der er et stigende pres fra særligt DF'ere, som ønsker at skifte parti. Vi har budt enkelte velkommen, og dem er vi glade for, men vurderingen er, at partiet står sig bedre ved fremover at sige nej tak,' står der i mailen.

Formanden for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, fortæller, at mange lokale politikere vil forlade Dansk Folkeparti, fordi partiet efter deres mening er blevet for rødt og blødt.

»Jeg har oplevet en stor og positiv interesse for Nye Borgerliges politik fra mange kommunalpolitikere fra DF. Det er jeg glad for. Det er min opfattelse, at mange synes, DF er blevet for røde og for bløde. At der er for meget systemtænkning og for lidt nytænkning i DF, efterhånden. Så søger de over mod os,« siger hun.

Pernille Vermund bekræfter, at Nye Borgerlige nu stopper med at tage 'partihoppere' fra byråd i landets kommuner.

(Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

»Vores problem er, at vi er et relativt lille og nyt parti, som skal opbygge vores egen identitet. Det er dér, vi lægger kræfterne. Derfor stopper vi nu med at tage partihoppere fra byrådene ind, inden det tager overhånd,« siger hun.

Det har allerede været fremme, at flere lokale politikere har forladt Dansk Folkeparti.

Faktisk er hvert tiende byrådsmedlem – 22 i alt – smuttet fra Dansk Folkeparti siden kommunalvalget i 2017, viser optælling foretaget af B.T.

»Jeg er glad for, at vores synspunkter og bud på løsninger vinder frem. Det giver håb om en bedre fremtid for danskerne. Men jeg bliver bekymret, når vi får så mange henvendelser fra et parti, der i målingerne er i frit fald,« siger Pernille Vermund.

Efter katastrofevalget i 2019, hvor Dansk Folkeparti med kun 8,7 procent af stemmerne mistede hele 21 mandater i Folketinget, er partiet sunket endnu længere ned i dybet.

I den seneste måling fra YouGov ligger partiet på historisk lave 6,5 procent af vælgerne.

Pernille Vermund er bekymret for, om 'partihopperne' direkte vil redde deres eget mandat, når de vil skifte parti.

»Jeg bliver bekymret for, om det for partihopperne mere handler om at redde deres eget mandat end om at redde Danmark,« siger hun og tilføjer:

(Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

»Derfor siger vi nu, at du som tidligere DF’er er meget velkommen i Nye Borgerlige, men du må overgive dit mandat i byrådet til din suppleant først.«

B.T. har fremlagt den interne mail fra hovedbestyrelsen for både Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, gruppeformand Peter Skaarup og den nye næstformand Morten Messerschmidt, da alle tre er på Dansk Folkepartis sommergruppemøde i Sønderborg.

»Det er jo naturligt, at enhver kan melde sig både ud og ind af et parti. Men Vermunds folk har været enormt aktive for at få DF'ere til at skifte parti,« lyder reaktionen fra Morten Messerschmidt.

