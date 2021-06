Mavesår, flimren for øjnene og sygemeldinger i lange baner.

Folkesygdommen stress har for alvor nået Christiansborg, hvor prominente politikere som Morten Østergaard og Naser Khader lige nu er er sygemeldt.

»Stress er et samfundsproblem, og det rammer os her på Christiansborg. Jeg bliver bekymret, når jeg ser dygtige Alex Vanopslagh (LA) både tage sit partis overlevelse og en stresssygdom på sine skuldre,« sagde De Radikales leder, Sofie Carsten Nielsen, under afslutningsdebatten.

Men modsat alle andre danskere skal politikerne hverken aflevere lægeerklæring eller dokumentation på, at de rent faktisk er syge eller har stress.

Sofie Carsten Nielsen (R) under folketingets afslutningsdebat i folketingssalen, onsdag den 2. juni 2021.

De kan til gengæld melde sig syge på ubestemt tid og modtage fuld løn og tillæg i sygeperioden, som i princippet kan vare en hel valgperiode.

Men nu siger politikerne selv stop. Et flertal i Folketinget vil tage et opgør med de udokumenterede sygemeldinger på Christiansborg.

»Det er kun rimeligt, at vi – ligesom alle andre – skal aflevere en lægeerklæring, når vi går på sygeorlov. Og jeg forventer, at Folketingets partier meget hurtigt bliver enige om at indføre den praksis,« siger Venstres Karen Ellemann, der er næstformand i Folketinget.

Der har det seneste år været flere sygemeldinger, som har skabt heftig debat.

Ida Auken har flere gange orienteret Sofie Carsten Nielsen om Morten Østergaards krænkende adfærd, siger hun.

Først da den tidligere radikale leder Morten Østergård meldte sig syg efter sin nedsmeltning for åben kamera, hvor han måtte trække sig efter en sexismesag med sig selv i krænkerens rolle.

I dag – otte måneder senere – går Morten Østergaard stadig sygemeldt med fuld løn uden at skulle dokumentere noget om helst.

»Det hører ingen steder hjemme, at vi kan gå sygemeldt i evigheder uden at skulle aflevere en lægeerklæring. Det kan skabe en mistanke om de folkevalgtes sygemeldinger. Og det kan vi undgå, hvis bare vi dokumenterer vores sygdomsforløb, ligesom andre danskere skal,« siger Pia Kjærsgaard.

Samme melding lyder fra den modsatte ende af folketingssalen.

Sygemeldte politikere: Herunder er en liste med politikere, som i nuværende valgperiode har meldt sig syge på grund af stresslignende symptomer: 1. Morten Østergaard (RV) 2. Alex Vanopslagh (LA) 3. Naser Khader (K) 4. Ida Auken (S) 5. Rasmus Jarlov (K) 6. Alex Ahrendtsen (DF) 7. Simon Kollerup (S) 8. Eva Flyholm (EL)

»Det er endnu et eksempel på, at vi politikere har nogle vilkår, som ingen andre danskere har. Lange sygeperioder uden lægeerklæring er noget af det, der i værste fald kan skabe politikerlede,« siger SFs gruppeformand, Jacob Mark.

Enhedlisten er på samme vogn.

»Det er nok på tide, at politikerne smager noget af den medicin, som de i årevis har givet til danskere, der bliver ramt af sygdom på arbejdspladsen,« siger gruppeformand Peter Hvelplund.

En anden ny sag handler om Naser Khader (K), som sygemeldte sig, to dage efter Berlingske skrev, at han i årevis har kontaktet sine kritikeres arbejdsgivere i forsøg på at lukke munden på dem.

(ARKIV) Naser Khader (KF) under møde i salen med ministrenes spørgetid i Folketinget på Christiansborg, onsdag den 3. marts 2021. Konservativ profil sygemelder sig, efter beskyldninger om at han skulle have intimideret kritikere.

Der blev efterfølgende spekuleret heftigt i, om Naser Khader nu også er stressramt, eller om hans sygemelding kom belejligt efter at være endt i en shitstorm.

Mistænkeliggørelsen var så udbredt, at partifællen Rasmus Jarlov lagde Naser Khaders lægeerklæring ud på Facebook.

Politisk ordfører hos De Radikale Andreas Steenberg tror ikke på, at politiske kollegaer flygter fra krisesager ved at sygemelde sig.

»Men hvis vi kræver lægeerklæringer og dokumentation, så bliver det også nemmere at hjælpe kollegaer tilbage på Christiansborg igen. Vi har generelt været for dårlige til at tage hånd om kollegaer, mens de er syge,« siger han.

Alex Vanopslagh (LA) under folketingets afslutningsdebat i folketingssalen, onsdag den 2. juni 2021.

Når almindelige danskere bliver ramt af stress, kan arbejdsgivere fyre dem efter 120 dages sygeorlov i streg.

Men den mulighed har partierne ikke. I grundloven står det klokkeklart, at et folketingsmedlem ikke kan fratages sit mandat før det næste valg – på nær hvis vedkommende har gjort noget ulovligt.

Derfor vil en aftale om at kræve lægeerklæringer kun være et håndslag mellem partierne.

»Hvis nogen nægter at dokumentere et sygemelding, så kan vi reelt ikke gøre noget. Vi kan hverken fyre eller fratage nogen deres mandat. Men vi kan indføre en fælles praksis blandt partierne,« siger Karen Ellemann.

I Folketingets Præsidium holder gruppeformændene i denne tid møder, hvor folketingsmedlemmernes vilkår bliver drøftet. Det gælder blandt andet sygeorlov, men også politikernes vederlag og pensioner.

Næste møde er 15. juni.

B.T. har spurgt Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), til kravet om lægeerklæringer. Men fordi der er en drøftelse i gang, vil han ikke kommentere sagen nu.