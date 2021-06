Fuldstændig grotesk.

Sådan lyder den hårde kritik af, at restauranter, cafeer og barer fortsat skal lukke klokken 23 og stoppe udskænkning klokken 22.

Regeringens jerngreb om restaurationerne sker vel at mærke, selvom coronasmitten er fuldstændig under kontrol, og over fire ud af ti danskere har fået første vaccinestik.

»Det er helt vildt, at regeringen holder restauranterne i en skruetvinge, selvom alle argumenterne efterhånden er væk. I stedet flytter man festen ud på gaden, hvor der absolut ingen kontrol er,« siger Kristian Nørgaard, politisk chefkonsulent i Horesta, brancheorganisation for Hotel- og restaurationsbranchen.

Hvis man spoler tiden præcis et år tilbage, måtte restaurationerne have åbent til klokken 24. Tilmed uden at nogen brugte mundbind eller skulle vise coronapas. Ingen var ej heller vaccineret.

»Det er jo grotesk, at vi er underlagt strengere krav i dag, end vi var for et år siden. Den klare opfordring herfra er, at så mange restriktioner som muligt bliver fjernet hurtigst muligt. For de koster branchen halvanden milliard om måneden,« siger Kristian Nørgaard.

Om branchens opråb bliver hørt, afgøres onsdag, hvor partierne sætter sig til rette i Justitsministeriet for at forhandle om næste genåbningsfase.

Her bliver netop åbningstider, arealkrav samt krav om mundbind og coronapas en af de helt store slagsmål ved forhandlingsbordet.

Søren Pape Poulsen (KF) ankommer til møde i Statsministeriet om en yderligere genåbning af landet, på Christiansborg torsdag den 18. marts 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Søren Pape Poulsen (KF) ankommer til møde i Statsministeriet om en yderligere genåbning af landet, på Christiansborg torsdag den 18. marts 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi går ind i de her forhandlinger med en klar forventning om, at det ender ud i en en fast dato for udfasning af alle restriktioner,« siger Søren Pape Poulsen til B.T.

Han slår på de »meningsløse« restriktioner over for restaurationerne.

»Man skal altså huske, hvor vi er nu sammenlignet med sidste sommer, hvor restriktionerne var færre, end de er nu. Over 40 procent af danskerne har fået første stik, og indlæggelsestallene har ligget lavt i lang tid.«

»Staten skal ikke være barnepige, når danskerne gør det så godt,« understreger Søren Pape.

Martin Geertsen (V) ankommer til møde i Sundhedsministeriet. Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) mødes med partiledere i Sundhedsministeriet for at drøfte vacciner og vaccinationskalenderen. Vaccinationskalenderen er ikke blevet opdateret siden midten af april, og myndighederne ventes også måske i denne uge at komme med en melding om vaccinen fra Johnson & Johnson.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere Martin Geertsen (V) ankommer til møde i Sundhedsministeriet. Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) mødes med partiledere i Sundhedsministeriet for at drøfte vacciner og vaccinationskalenderen. Vaccinationskalenderen er ikke blevet opdateret siden midten af april, og myndighederne ventes også måske i denne uge at komme med en melding om vaccinen fra Johnson & Johnson.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

Også Dansk Folkeparti mener, at restriktioner på åbningstider på barer og restauranter bør fjernes – eller udvides markant i forhold til nu.

»Vi går mod lysere tider med flere vaccinerede hver dag og stadig gode tal. Det bør virkelig få os til at give et hårdt ramt erhverv frie rammer,« siger sundhedsordfører Liselott Blixt.

Venstre er på fuldstændig samme linje.

»Der ligger jo en politisk aftale om, at restriktioner står for fald, når alle over 50 år er i gang med vaccinationen. Der er vi nu, smittetallene er lave, så der er for mig at se intet belæg for at fastholde niveauet,« siger Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen.

Sundhedsminister Magnus Heunicke under pressemøde om status på covid-19, genåbning og lokale nedlukninger, i Eigtveds Pakhus i København, torsdag den 25. marts 2021. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Sundhedsminister Magnus Heunicke under pressemøde om status på covid-19, genåbning og lokale nedlukninger, i Eigtveds Pakhus i København, torsdag den 25. marts 2021. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Radikale Venstre er også åbne over for at udvide åbningstiderne, og dermed er der massivt pres på regeringen op til onsdagens forhandlinger.

En anden restriktion, som ifølge flere partier ikke giver mening længere, er reglen om et forbud mod at sælge alkohol i butikker efter klokken 22.

Den regel er flere partier også klar til at sløjfe. Ikke mindst fordi der nu kun er 134 indlagte, hvilket er det laveste antal siden 24. oktober.

På forhånd har sundhedsminister Magnus Heunicke lagt op til, at kravene om mundbind skal lempes. Samtidig skal der laves en udfasningsplan for coronapasset.