Søren Pape Poulsen var et helt særligt menneske, lyder det nu fra Mette Frederiksen.

I et interview med TV 2 tirsdag formiddag sætter statsministeren for første gang flere ord på det chokerende dødsfald, hvor Søren Pape Poulsen lørdag kl. 13.13 døde af en hjerneblødning i en alder af 52 år.

Mette Frederiksen sad i Folketinget sammen med Søren Pape Poulsen i otte år, og her vil han blive husket blandt sine politiske kollegaer som sjov, omgængelig og let at snakke med.

Hun fremhæver også, at Søren Pape Poulsen på en helt særlig måde var forankret i sin baggrund i kommunalpolitik i det jyske.

»Han var meget forankret i Viborg, i sin mor og far og i den historiebaggrund, han kom fra. Og han kunne i det hele taget godt lide det nære og det hjemlige samtidig med, at han havde nogle meget klare politiske holdninger,« siger Mette Frederiksen i interviewet med TV 2.

Mette Frederiksen mener også, at Søren Pape Poulsen skilte sig ud på andre måder.

»Der var nogle ting omkring Søren, der var anderledes. Det er første gang, at de konservative har haft en homoseksuel leder. Og det var et skifte. Alle skiller sig ud, men man var aldrig i tvivl om, hvor man havde Søren Pape,« lyder det fra statsministeren i interviewet.

Pape Poulsen var også, ligesom Mette Frederiksen selv, tidligere justitsminister. Den tid i hans politiske karriere vil Søren Pape Poulsen også bliver husket for, mener Mette Frederiksen.

