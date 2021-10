Nu dufter det for alvor af valg.

Fra lørdag klokken 12 bliver det svært for dig at undgå at tænke på det snarlige kommunalvalg, når du færdes på gader og stræder.

Politikerne må nemlig hænge plakater med billeder af kandidater til både kommunalvalget og regionsrådsvalget op fra netop dette tidspunkt. Men hvor er de gode placeringer? Og hvad er de vigtigste huskeregler?

Det har B.T. spurgt to kandidater fra Aalborg om.

Lasse Frimand Jensen stiller op til byrådet for Socialdemokratiet i Aalborg og Nørresundby. Sammen med sine frivillige skal han lørdag ud at hænge 624 plakater med billeder af sig selv op.

Og han har en klar holdning til, hvor den mest attraktive placering er.

»Jeg er glad for starten af Vesterbro, når man kommer over broen fra Nørresundby af. Der er der nogle vejtræer, som jeg de sidste to byrådsvalg har været heldig at hænge plakater op i først,« siger han og uddyber:

»Vesterbro er godt, fordi det er en meget befærdet vej. Der kommer både mange cyklister, bilister og folk med offentlig transport.«

Der bliver formentlig kamp om netop Vesterbro lørdag. Vibeke Gamst, som stiller op til byrådet for Det Konservative Folkeparti i Aalborg samt til regionsrådet, peger nemlig også på den travle vej som et af sine favoritspots.

Derudover nævner hun også en række trafikerede indfaldsveje.

»Hobrovej, Hasserisvej og så nede ved det store kryds ved Eternitten. Det er alle gode steder at hænge plakater op,« siger hun.

Vibeke Gamst fra Det Konservative Folkeparti er sammen med sine hjælpere ude for at sætte 1000 plakater af sig selv op, når startskuddet til ophængningen lyder klokken 12 lørdag. Vis mere Vibeke Gamst fra Det Konservative Folkeparti er sammen med sine hjælpere ude for at sætte 1000 plakater af sig selv op, når startskuddet til ophængningen lyder klokken 12 lørdag.

Begge kandidater er ikke overraskende enige om, at det generelt er en god idé at hænge ekstra mange valgplakater op i de områder af byen, hvor man selv er opstillet.

De to nuværende byrådsmedlemmer har efterhånden en del erfaring i det med at smække portrætter af sig selv op i lygtepælene, og derfor har de også et par gode råd.

»Jeg er ved et tidligere valg kommet til at hænge en plakat op på en lygtepæl lige uden for mit eget hus. Den sad i tilpas højde til, at mine børn kunne hole øje med den hele tiden,« husker Lasse Frimand Jensen, som skabte noget af en pudsig scene i hjemmet.

»De råbte: 'hej, far' til plakaten. Jeg var jo ikke så meget hjemme i den tid, fordi der var travlt. Så den måde jeg kunne kommunikere med mine børn på, var mest via plakaten.«

Et af Vibeke Gamsts bedste råd handler om reaktionstid.

»De fleste mennesker synes nok i virkeligheden, det er noget griseri, frås og miljøsvineri at hænge plakater op. Så er der en plakat, der er faldet ned – og ligger og flyder – så skal man lynhurtigt få den fjernet, hvis folk siger noget,« mener hun.

Begge er i øvrigt enige om, at man generelt skal afholde sig fra at hænge plakater op for tæt på folks vinduer. Og er det et billede af en kandidat fra et parti, man langt fra støtter, kan det især bringe borgernes pis i kog, genkender de begge.

Når mange ivrige politikere på samme tid kæmper om relativt få lygtepæle, handler det også om at opføre sig ordentlig overfor modstandere, mener Lasse Frimand Jensen.

»Man skal passe på med at skubbe de andres plakater op, for man kan risikere, at de knækker og falder ned. Det er jo nogen andres ejendel, så det duer ikke, hvis plakaten bliver ødelagt,« siger han.

Til slut har Vibeke Gamst, som lørdag skal ud og hænge 1000 plakater af sig selv op sammen med sine hjælpere, et konkret praktisk råd:

»Sørg' for at strippen vender rigtigt og stram' hårdt til. Læg' ikke fingrene imellem. Det gør ondt.«

Selvom valgplakaterne næppe peger ind i den aktuelle klimadagsorden, så viser forskningen dog, at de stadig har en stor betydning for de opstillede kandidater.

»Tidligere studier har vist, at der er en sammenhæng mellem det at opsætte valgplakater og så ens personlige stemmetal,« fortæller Karina Kosiara-Pedersen, der er lektor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, til Ritzau.

»Ved sidste kommunalvalg var det sådan, at i de små kommuner betød valgplakater ikke noget, men jo større kommunen er, jo mere betyder de,« uddyber hun.

Det er tirsdag den 16. november, vi skal sætte kryds til både kommunalvalget og regionsrådsvalget.