Søndag eftermiddag har op imod 50.000 været samlet ved Christiansborg Slotsplads for at demonstrere mod regeringens beslutning om at droppe store bededag.

Ligeledes har Fagbevægelsens Hovedorganisation indsamlet 461.000 underskrifter mod afskaffelsen af store bededag.

Men SVM-regeringen har ikke tænkt sig at ændre på beslutningen om at stoppe store bededag som helligdag.

»Vi mener, det er den rigtige beslutning at afskaffe store bededag. For det er den prioritering, der gør os i stand til at investere i at fremtidssikre vores velfærdssamfund og løfte vores forsvar,« siger Christian Rabjerg Madsen, der er Socialdemokratiets politiske ordfører, til TV 2.

Da han bliver spurgt om regeringen slet ikke er klar til at rokke sig, svarer han følgende:

»Nej, vi ryster ikke på hånden.«

Fra fagforeningsbosserne var der ellers et stort ønske om, at regeringen ville ændre på beslutningen.

»Jeg håber, regeringen lytter og ser på det her og konstaterer, at det er en folkesag og et indgreb, som de ikke bør gennemføre,« sagde formanden for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Lizette Risgaard, under demonstrationen, til Ritzau.