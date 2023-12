På et møde i Det Udenrigspolitiske Nævn har Elvira Pitzners sag om utroskab i Dubai været på dagsordenen i dag.

Diamantdatteren blev anholdt første december i landet og har siden afventet en afgørelse i en retssag, hvor hendes ekskæreste, Milad Saadati, har anmeldt hende for utroskab.

Efter mødet i nævnet mødte udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen pressen, hvor han for første gang satte ord på sagen.

»Sagen siger jo, at et land som De Forenede Arabiske Emirater, har en helt anden lovgivning, end den vi har i Danmark. Og det er ikke nogen overraskelse for mig og bør ikke være det for nogle andre,« siger Lars Løkke Rasmussen.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kommenterede sagen første gang torsdag. Foto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

»Jeg kan selvfølgelig personligt og politisk mene en masse om lovgivning i UAE, men den er jo, som den er.«

Flere politikere har op til mødet i nævnet ønsket, at man ville kigge på Udenrigsministeriets rejsevejledninger til Dubai.

Men ifølge udenrigsministeren er der ikke, som det ser ud nu, noget behov for at ændre vejledningerne for danskere, der ønsker at besøge Dubai.

»Vores rejsevejledninger er ret klare, går man ind på dem, kan man se, hvad vores vurdering er af det her land. Og den er, at det er et ekstremt konservativt land, hvor man bruger sharialovgivning, og det bør man være opmærksom på, når man rejser,« siger Lars Løkke Rasmussen.

Møder i Det Udenrigspolitiske Nævn er fortrolige, og medlemmerne er underlagt tavshedspligt.

Derfor kan udenrigsministeren ikke komme nærmere ind på, hvilken slags konsulær bistand, man yder til Elvira Pitzner og Mortada Haddad, der har udrejseforbud fra Dubai.

Men han understreger, at sagen har Udenrigsministeriets opmærksomhed.

»Vi er i kontakt med de to statsborger og de pårørende, den her sag har vores bevågenhed. Men den er også i et stadie lige nu og her, hvor vi ikke ved, hvordan den falder ud,« siger han.

Tidligere torsdag kunne B.T. erfare, at sagen skulle tages op i retten i Dubai.

Men den nyhed har ikke nået Lars Løkke Rasmussen og Udenrigsministeriets bord endnu, fortalte han på pressemødet.

»Jeg er ikke bekendt med, hvad der skulle kunne blive afgjort i dag.«

Formand for Det Udenrigspolitiske Nævn og udenrigsordfører for Venstre, Michael Aastrup Jensen, fortæller til B.T., at der blev drøftet spørgsmålet om rejsevejledninger på mødet.

Og det ligger stadig ham på sinde, at undersøge om de vejledninger trænger til et eftersyn.

»Jeg mener stadigvæk som udenrigsordfører for Venstre, at vi løbende skal kigge på rejsevejledningerne, derfor vil jeg se på, hvordan andre lande laver deres rejsevejledninger i det her land. Den viden mangler jeg,« fortæller Michael Aastrup Jensen.

Tidligere torsdag mødte B.T. Elvira Pitzners far, Hans Helmgaard Kristiansen, og Michael Aastrup Jensen har en beroligende besked til de pårørende i sagen.

»De danske myndigheder tager den her sag alvorligt, og vi udøver så meget konsulær bistand, som vi overhovedet kan,« siger han.

