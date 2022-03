Et enormt drama har torsdag morgen meldt sig i Dansk Folkeparti.

Lokalbestyrelsen i Hjørring besluttede nemlig på et møde onsdag aften at nedlægge sig selv, hvilket kom som et kæmpe chok for den nordjyske stemmesluger Erik Høgh-Sørensen (DF).

Det fortæller han til B.T. og siger, han ikke var bekendt med udmeldingen, før han stod op i morges – selvom han spiller en væsentlig rolle i den dramatiske beslutning. De fem medlemmer i lokalbestyrelsen har nemlig blandt andet sagt farvel til DF, fordi Erik Høgh-Sørensen er blevet nægtet at stille op som folketingskandidat.

»Jeg er temmelig overrasket og har lige brug for at summe en times tid over, hvad jeg skal sige til det her,« fortæller politikeren til B.T., da vi fanger ham på telefon klokken tidligt torsdag morgen.

Og efter en tænkepause og en kop kaffe ringer Erik Høgh-Sørensen tilbage.

»Det er chokerende og trist. Mange af de her mennesker, som har valgt at træde ud af DF, har hjulpet mig til et kanonvalg og gjort et fremragende stykke arbejde. Det er et svaghedstegn, at de ikke er i partiet mere,« siger han.

Begrundelsen for, at Erik Høgh-Sørensen ikke må stille op som folketingskandidat er, ifølge ham selv, hans seneste udtalelser om Ukraine – men det er begrundelser, han ikke giver meget for.

Udtalelserne om krigen i Ukraine handler blandt andet om, at Erik Høgh-Sørensen har talt for, at Ukraine skal have atomvåben, og at han har sammenlignet De Radikale med Erik Scavenius – dansk udenrigsminister under den tyske besættelse, som i 1941 besøgte Adolf Hitler i Berlin.

»Det her med, at det skulle handle om mine udtalelser om Ukraine, er helt hen i hampen. Der er ikke noget i det, som for mig er en fyldestgørende forklaring på, at jeg ikke skulle kunne stille op. Desværre ved jeg ikke, hvad det i virkeligheden handler om,« siger Erik Høgh-Sørensen og understreger, at han står ved, hvad han har sagt.

Derudover har Erik Høgh-Sørensen i den seneste tid også været i mediernes søgelys for beskyldninger om, at han skulle have løjet om sin uddannelse i San Francisco.

»Det er en sag, som Radikale Venstre har ført frem, og i stedet for at tale med mig om det, har jeg fået en advarsel af Dansk Folkeparti. Det synes jeg ikke er en særlig god behandling,« siger han, og forklarer, at der ikke er hold i beskyldningerne, og at amerikansk politi nu undersøger sagen.

Også den behandling af byrådspolitikeren, er noget, der forarger medlemmer af den tidligere lokalbestyrelse i Hjørring.

»Erik Høgh-Sørensen kom ind i byrådet med næsten 700 personlige stemmer og har sikret en fremgang for partiet i kommunen, og så behandler de ham sådan her. Det, synes vi, er forkert,« siger den afgående næstformand Anders Møller Gaden.

Ud over sagen med Erik Høgh-Sørensen kaster Hjørring-bestyrelsen også en række andre beskyldninger mod partiets ledelse. Blandt andet, beskylder de formand Morten Messerschmidt for at acceptere mandatsvig og ledelsen for at lade bestyrelsen i stikken. De konkrete beskyldninger vil Erik Høgh-Sørensen ikke kommentere på nuværende tidspunkt, men bekræfter, at han er bekendt med kritikken.

»Jeg er nødt til at vende det med mit bagland, inden jeg siger mere om beskyldningerne,« siger Erik Høgh-Sørensen.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra DF-formanden Morten Messerschmidt, men han har ikke ønsket at udtale sig.