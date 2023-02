Lyt til artiklen

I denne uge har Venstre fået indfriet et af partiets store valgløfter, da SVM-regeringen tirsdag vedtog, at elever ikke længere skal tvangsfordeles på gymnasier ud fra deres forældres indkomst.

Men elever og forældre skal på ingen måder ånde lettede op. For planen er ikke skrottet - den har bare fået en forklædning.

Det mener både den liberale tænketank CEPOS og De Konservative.

Lad os gennemgå sagen.

Sagen kort I juni 2021 indgik den daværende S-regering en aftale om, at ansøgere til gymnasier i dele af landet skulle fordeles på baggrund af forældreindkomst.

Inden Folketingsvalget sidste år lovede Jakob Ellemann-Jensen (V), at den socialdemokratiske tvangsfordeling vil blive rullet tilbage med det samme, hvis der kommer en borgerlig regering.

I tirsdags vedtog SVM-regeringen så, at tvangsfordelingen er færdig. Men det viser sig kun at gælde for i år.

Før folketingsvalget lovede Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen, der nu er sygemeldt, at tvangsfordeling af elever på baggrund af forældres indkomst skulle stoppes, hvis de kom til magten efter valget.

»Når der kommer en ny borgerlig-liberal regering efter valget med Venstre i spidsen, så lover jeg, at den socialdemokratiske tvangsfordeling af gymnasieelever på baggrund af deres forældres indkomst bliver rullet tilbage med det samme,« sagde Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen i sin grundlovstale sidste år.

I tirsdags stemte Venstre 'ja' til at afskaffe tvangsfordeling af elever på baggrund af forældrenes indkomst.

Og Venstres politiske ordfører Morten Dahlin lagde da også et billede ud på Facebook, hvor han fejrede, at det var slut med tvangsfordelingen.

Men efter en gennemgang af den nye hastelov mener CEPOS ikke, at problemerne er løst.

»Forældrene kan på ingen måde ånde lettet op. Man har godt nok droppet, at eleverne skal fordeles efter forældrenes indkomst, men det er kun i ét enkelt år, at man vender tilbage til transportafstandskriterie. Regeringen har på ingen måde droppet ideen om, at gymnasieeleverne skal fordeles på baggrund af deres forældres sociale klasse,« siger Karsten Bo Larsen, som er forskningschef i CEPOS, og tilføjer:

»Derfor går man i gang med at finde et nyt fordelingskriterium, som vil give den samme type tvangsfordeling som indkomstkriteriet.«

De Konservative kommer med hård kritik af Venstre.

Her er Mette Abildgaard, der er gruppeformand hos De Konservative. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Her er Mette Abildgaard, der er gruppeformand hos De Konservative. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg er dybt forundret over Venstre. De fejrer, at deres valgløfte er indfriet, selvom regeringen holder alle døre åbne for, at tvangsfordelingen fortsætter til næste år,« siger Mette Abildgaard, der er gruppeformand hos De Konservative.

Hun mener simpelthen, at regeringen med Socialdemokratiet, Moderaterne og Venstre svigter de unge.

»Regeringen svigter de unge. De, som går i 8. klasse, risikerer jo, at tvangsfordelingen bare fortsætter i en ny forklædning, når regeringen skal finde på nye fordelingskriterier,« siger hun.

B.T. har vist kritikken til Venstres politiske ordfører, Morten Dahlin.

»Vi har fået afskaffet tvangsfordelingen af elever baseret på forældres indkomst, og det er i min optik en stor liberal sejr, og jeg er rigtig glad for det. Det CEPOS påstår er der intet belæg for,« siger han.



Men aftalen er jo kun for et år …



»Nej, det er det ikke. Vi er nødt til at vedtage noget lovgivning for at kunne nå det, inden eleverne optages i år. Derfor er det blevet hastebehandlet for et år. Når eleverne næste år skal optages, vil det være helt nyt lovkompleks på plads, men det kunne vi ikke nå for i år,« siger Morten Dahlin.



Men kan du så afvise, at forældrenes sociale og økonomiske baggrund får nogen betydning, når elever næste år skal fordeles på gymnasier?

Venstres politiske ordfører, Morten Dahlin, kommer ind på, hvordan der laves en ny tvangsforderling, så der ikke længer er gymansier, der er overfyldte med udlændinge. Foto: Emil Helms Vis mere Venstres politiske ordfører, Morten Dahlin, kommer ind på, hvordan der laves en ny tvangsforderling, så der ikke længer er gymansier, der er overfyldte med udlændinge. Foto: Emil Helms

»Jeg kan sige, at det vi skal have fikset til næste år er, at der er nogen gymnasier rundt omkring, hvor der en alt for stor overvægt af personer med anden etnisk baggrund end dansk. Det skal vi have løst, og det ønsker vi at løse med en nålestiksoperation, og ikke med en stor bred tvangsfordelingsmodel som den tidligere regering,« siger han.



Hvad vil nålestiksoperation sige?

»Vi skal finde ud af, hvordan vi løser udfordringen med, at der er nogen gymnasier, hvor langt over halvdelen har indvandrerbaggrund, og det ikke er dansk kultur og værdier, der hersker. Vi skal sætte os ned og løse det problem, og det håber jeg, at alle folketingets partier er interesserede i at løse. Jeg synes, De Konservative kører en usaglig skræmmekampagne, og det er ærgerligt, de siger noget, der er forkert,« siger han.



Jeg synes ikke, du svarer på mit spørgsmål. Vil du udelukke, at forældrenes sociale og økonomiske baggrund på den ene eller anden måde, kan få betydning for, hvor deres børn kommer i gymnasiet næste år?



»Det synes jeg, jeg svarer på. Vi har det problem, at der er nogen gymnasier med for mange elever med indvandrerbaggrund. Det er sådan set en erkendelse af, at det har en stor betydning, og det problem er vi nødt til at løse. Hvis man ikke tager højde for, at det vedrører folk med indvandrerbaggrund, så kommer man til at lave sådan en stor tvangsfordelingsmodel, som påvirker alle i stedet for at sætte ind, hvor problemet rent faktisk eksisterer,« siger han.



Men så vil det økonomiske aspekt jo også have noget at sige...



»Prøv at hør. Hvis man vil løse udfordring med, at der på nogen skoler er for mange forældre med indvandrerbaggrund, så er man nødt til at være ærlig om, hvor problemerne er, og problemerne er på de skoler, hvor for mange elever har indvandrerbaggrund,« siger Morten Dahlin og slutter

»Så nej, vi kommer ikke til at tvangsfordele folk på deres økonomiske baggrund.«

De Konservative mener stadig, det vil være en tvangsfordeling af elever, hvis det er forældrenes fødested, der afgør, hvor man kommer i gymnasiet.

»Det er foruroligende, at unge nu bliver efterladt i komplet uvished om, hvorvidt deres gymnasievalg rent faktisk er sikret til næste år,« siger Mette Abildgaard og tilføjer:



»Det skaber en falsk tryghed hos elever i 8. klasse, når Venstre turnerer rundt med en påstand om, at det frie valg er tilbage, når Venstre samtidig ikke vil afvise, at forældrebaggrund kommer til spille en rolle fremover. Det har jeg svært ved at få øje på den liberale sejr i.«

