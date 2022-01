Send energimilliarder direkte tilbage til boligejere med elregninger på speed.

Som den sidste brik i blå blok melder De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, sig ind i kampen om at hjælpe de boligejere, som har fået store smæk på el- og varmeregningen de seneste måneder.

Derfor vil den konservative formand sende de milliarder, som staten får i merindtægt på grund af stigende energipriser, direkte tilbage til de danskere, som har oplevet de største prissmæk.

»Det er et vigtigt problem for helt almindelige mennesker. Nogle steder er el- og varmepriserne steget så meget, at pressede familier reelt kan blive nødt til at sælge huset. Og det kan vi ikke tillade,« siger Søren Pape til B.T.

»Men det er vigtigt, at pengene ikke smøres ud til alle danskere. De skal målrettes helt specifikt til de danskere, som har oplevet størst stigning på regningen. Det er nemlig meget forskelligt fra egn til egn,« siger han.

B.T. har de seneste uger afdækket, hvordan danskere har oplevet helt vilde stigninger på el- og varmeregninger på grund af de globale energipriser.

For eksempel Michael Plambech fra Frederiksværk, hvis elregning er steget med cirka 150 procent på et år.

»Det er meget alvorligt for mange husstande. Så nu vil vi have Finansministeriet til at regne på, hvor meget staten reelt får i merindtægt på grund af de stigende elpriser. Om det så ender med at blive 1,2 milliarder eller 3,0 milliarder, må vi se. Men de skal i hvert fald ned i danskernes lommer,« siger Søren Pape.

De Konservatives leder Søren Pape Poulsen. Folketings salen. Foto: Søren Bidstrup

Venstre, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance har allerede lagt deres udspil frem.

Her kommer flere af dem med samme idé som Pape. Nemlig at bruge de 2,7 milliarder, som staten står til at få i merindtægt i 2022, fordi den blandt andet skal betale færre tilskud til biogasanlæg og vindmølleejere.

Søren Pape, prisstigningerne har været et problem i månedsvis. EU advarede endda om det i oktober. Er det ikke for sent, at I vågner op og handler?

»Jo, det kan du have ret i. Nogle gange har vi politikere travlt med at tale om problemer, som er meget langt fra danskernes hverdag. Det her er et meget nært problem, og vi burde nok have grebet ind noget før. Men nu gør vi i hvert fald noget.«

Andre borgerlige partier vil også sænke elafgiften markant nu og her. Hvorfor er det ikke en del af dit udspil?

»Jeg vil ikke stå her og love ufinansierede afgiftslettelser. Vi har lagt det finanslovsudspil frem, og det skal stemme.«

Så du vil ikke kæmpe for en lavere elafgift, hvis der er stemning for det?

»Jo, selvfølgelig. For os er ingen skat eller afgift for lav. Men lige nu bør vi se på værktøjer, der kan løse det akutte problem, som danskerne oplever, når el- og varmeregningen ryger ind ad brevsprækken,« siger Pape.

S-regeringen har tirsdag indkaldt til forhandlinger om tiltag, der kan afhjælpe energiprisernes himmelflugt.