Venstres gruppeformand, Søren Gade, har 'meget svært ved at se', at Jakob Engel-Schmidt (V) kan komme tilbage til en hverdag på Christiansborg, efter at han er blevet taget i narkokørsel.

Det oplyser han i en skriftlig kommentar.

'Jakob Engel-Schmidt har begået en torskedum og ulovlig handling. Han siger selv det er utilgiveligt, og det vil jeg give ham ret i,' skriver Søren Gade.

'Jakob har for tiden orlov fra Folketinget. Jeg har derfor meget svært ved at se, at han kan komme tilbage til en hverdag på Christiansborg, med det han har lavet.'

Sagen om narkokørslen er kommet frem i offentligheden tirsdag aften.



Det er Ekstra Bladet, som har fået aktindsigter, der viser, at V-politikeren er blevet frakendt kørekortet ubetinget i tre år og skal have en bøde, efter at han blev taget af politiet i København sidste juli.

På Facebook har Jakob Engel-Schmidt efterfølgende selv bekræftet historien og oplyst, at det var kokain, han havde i blodet:



Betjente fattede mistanke til Venstre-politikeren, da han på Lyngbyvej i København blev stoppet på grund af en lygtefejl.

Det fremgår desuden af døgnrapporten om sagen, som avisen har fået indsigt i, at Jakob Engel-Schmidt forsøgte at obstruere politiets arbejde.

'Han nægtede at deltage i både en udåndingsprøve og en narkometertest og blev derfor klokken 00.43 erklæret for anholdt,' står der ifølge Ekstra Bladet i Københavns Politis døgnrapport.

Senere på natten blev en blodprøve udtaget, hvorefter han blev løsladt.

Søren Gade tilbyder på vegne af Venstre at hjælpe ham.

'Vores tanker går til Jakob og hans familie. Venstre vil derfor hjælpe Jakob med at komme i behandling, hvis han ønsker det,' skriver han.

Jakob Engel-Schmidt sad stadig i Folketinget for Venstre, da han blev stoppet af politiet.

Men han har siden september sidste år haft orlov og i stedet bestredet en stilling som udviklingsdirektør på uddannelsesinstitutionen Niels Brock.

Det fremgår ikke af Jakob Engel-Schmidts facebookopslag fra tirsdag aften, hvorvidt han vil fortsætte i dansk politik. Og det har ikke været muligt for Ritzau at få en opfølgende kommentar fra ham.

