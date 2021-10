Vi går ind i et eftår, som byder på kommunal- og regionalvalg, men det er langt fra alle, som skal stemme 16. november, for brevstemmer er nemlig blevet populære, og det kan du allerede gøre fra i dag.

I dag er der seks uger til, at der bliver afholdt kommunal- og regionalvalg i landets kommuner, og valgkampen er så småt i gang rundt omkring. Desuden markerer dagen i dag også, at du i dag kan afgive din brevstemme, og det er blevet populært.

De seneste 20 år er danskerne blevet glade for at brevstemme. Tal fra Danmarks Statistik viser, at 5,7 procent af de gyldige stemmer var brevstemmer ved det seneste kommunalvalg i 2017, hvor det i 2013 blot var 3,4 procent. Der er flere faktorer, som spiller ind på den stigende interesse for at brevstemme, lyder det fra Roger Buch, kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, til Ritzau.

»Det skyldes uden tvivl, at det er blevet sværere at stemme på selve valgdagen,« forklarer han til nyhedsbureauet.

Her kan du brevstemme i Aalborg Du kan stemme flere steder i Aalborg Kommune, som du kan se mere om på deres hjemmeside, hvor du også finder åbningstider for de enkelte steder. Her er et udpluk af de steder i Aalborg, hvor du kan afgive din brevstemme frem til 12. november. Borgerservice, Rantzausgade 6, 9000 Aalborg

Aalborg Storcenter, Nygade i Aalborg Storcenter, Hobrovej 452, 9200 Aalborg SV – her kan du brevstemme fra 26. oktober til og med 11. november

Hovedbiblioteket, Rendsburggade 2, 9000 Aalborg Hvis du er indlagt, fængslet eller på plejehjem i perioden, hvor det er muligt at stemme til kommunal- og regionalvalget, kan du brevstemme fra 26. oktober til og med 12. november. Kilde: Aalborg Kommune

Valgstederne er nemlig blevet færre, og Roger Buch forklarer, at vi er gået fra omkring 2000 valgsteder til under 1400 siden år 2000. Derudover mener han også, det er tvivlsomt, at corona kommer til at spille ind på statistikken for at brevstemme i 2021, da stigningen allerede var godt i gang før pandemien.

Men hvordan er det så lige, det fungerer, hvis du vil brevstemme?

Sådan brevstemmer du

Når du brevstemmer, behøver du ikke at møde op på valgdagen 16. november for at afgive din stemme til kommunal- og regionalvalget.

Fra i dag 5. oktober og frem til og med 12. november er der en række steder i Aalborg Kommune, hvor du kan afgive din brevstemme. Du behøver ikke medbringe dit valgkort, når du brevstemmer, men du skal huske gyldig legitimation som eksempelvis kørekort eller sygesikringsbevis.

En stemmemodtager vil udlevere en blå og en gul konvolut til dig, hvor den blå er til kommunalvalg og den gule er til regionalvalg.

Når du har afgivet dine stemmer, skal du udfylde et følgebrev med navn, fødselsdato og adresse samt datere og underskrive følgebrevet, som efterfølgende afleveres til stemmemodtageren, som skal bekræfte, at din stemme er afgivet korrekt. Herefter skal både stemmeseler og følgebrev i en hvid yderkuvert, og så har du afgivet din stemme.

Skal du brevstemme?

Skulle du ombestemme dig, efter du har afgivet din brevstemme, kan du blot brevstemme igen. Det er nemlig din seneste brevstemme, som er gældende. Du kan ikke stemme på valgdagen, hvis du har brevstemt.

I år er der intet mindre end 17 partier at vælge mellem, når aalborgenserne skal afgive deres stemme, men der er dog færre kandidater at vælge mellem.