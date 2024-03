Under vidensfestivalen "Forskningens Døgn" i april kan man bestille et gratis foredrag om alverdens emner.

Galakser, bæredygtigt fiskeri eller obduktion af strandede hvaler.

Det er blot et udpluk af de mange emner, man kan bestille et foredrag om i Uddannelses- og Forskningsministeriets ordning "Bestil en forsker".

Under den landsdækkende vidensfestival "Forskningens Døgn" i april rykker næsten 300 forskere ud på skoler, universiteter, virksomheder og private hjem for at dele den nyeste viden inden for deres forskningsfelt.

Det skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet, som arrangerer festivalen, i en pressemeddelelse.

Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund håber, at mange vil gribe muligheden for at bestille et foredrag og blive klogere.

- Bestil en Forsker er et fedt initiativ, hvor man kan lære noget nyt. Forskerne er samtidig med til at bekæmpe misinformation, og det er vigtigt i den tid, vi lever i.

- Derfor glæder det mig, at så mange dygtige forskere igen i år rykker ud til danskerne, lyder det fra ministeren i pressemeddelelsen.

Et foredrag varer mellem 30 og 90 minutter og kræver et publikum, som består af mindst 20 personer.

Man kan vælge mellem 312 forskellige foredrag inden for eksempelvis fysik, astronomi, sundhed, kultur og samfund, lyder det i pressemeddelelsen.

Forskerne kommer blandt andet fra danske universiteter, professionshøjskoler og enkelte kommer fra museer og private virksomheder.

I 2023 blev der afholdt 620 foredrag af 264 forskere. 294 forskere har tilmeldt sig i år.

Man kan bestille en forsker fra den 12. februar frem til den 18. marts.

Foredragene er gratis og afholdes mellem den 20. og 26. april under "Forskningens Døgn".

/ritzau/