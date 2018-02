1. Mulighed for at kræve lokale fordelingsregler: Et gymnasium kan kræve, at fordelingsudvalget fastsætter lokale regler om en bedre fordeling af elever. Det er en forudsætning, at andelen af ansøgere til 1.g på gymnasiet med udenlandsk herkomst overstiger den gennemsnitlige andel af ansøgere med udenlandsk herkomst i fordelingsudvalgets område + 5 pct.point (dog minimum 20 pct.). Gymnasiets rektor skal fremlægge dokumentation for, at elevsammensætningen vil give faglige og pædagogiske udfordringer på skolen.

Gymnasiet kan klage til regionsrådet, hvis fordelingsudvalget ikke opfylder forpligtelsen til at sikre en bedre fordeling. Såfremt regionsrådet ikke pålægger fordelingsudvalget at gribe ind, kan der klages til undervisningsministeren. Hvis undervisningsministeren på baggrund af fx et tilsyn vurderer, at der er behov for at løse faglige og pædagogiske problemer på konkrete institutioner, selvom hverken gymnasium og fordelingsudvalget finder, at der er behov herfor, kan undervisningsministeren pålægge fordelingsudvalget at fastsætte lokale regler, som løser problemerne. Gør fordelingsudvalget ikke dette, kan undervisningsministeren fastsætte lokale regler.

2. Tilfælde hvor fordelingsudvalgene af egen drift skal iværksætte tiltag: Fordelingsudvalgene får pligt til at iværksætte egnede tiltag, hvis der uden særlige initiativer er udsigt til over 50 pct. elever med udenlandsk herkomst blandt ansøgerne på det enkelte gymnasium, og det vil medføre faglige og pædagogiske udfordringer på institutionen. Det er en forudsætning, at der foreligger dokumentation for, at elevsammensætningen vil give faglige og pædagogiske udfordringer på skolen. Regionsrådet skal pålægge fordelingsudvalgene i regionen at finde en tværgående løsning eller justere på fordelingsudvalgenes sammensætning, hvis det er nødvendigt for at løse problemerne.



3. Lokale beslutninger om elevfordeling målrettet konkrete institutioner: Fordelingsudvalgene får mulighed for at beslutte, at konkrete institutioner inden for fordelingsudvalgets område, som oplever faglige og pædagogiske udfordringer med elevsammensætningen, for en begrænset årrække kan optage op til 50 pct. af eleverne efter kriterier, som institutionen selv fastsætter. Det kan f.eks. være kriterier med udgangspunkt i elevernes faglige resultater, bopæl, talesprog eller andet, forudsat at der er den tilstrækkelige sammenhæng mellem de pædagogiske og faglige udfordringer, der skal løses.

Kilde: Undervisningsministeriet