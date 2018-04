»Liberal Alliance er midt i en boksekamp af 12 omgange, og nogle af omgangene har vi tabt, men vi vinder kampen.«

Sådan sagde Liberal Alliances partiformand, Anders Samuelsen, da han lørdag talte på partiets landsmøde.

Partiet har været igennem en hård periode, hvor især slagsmålet om topskatten resulterede i et hårdt nederlag, og spørgsmålet om det såkaldte burkaforbud har splittet partiet og gjort, at medlemmerne i Folketinget er blevet fritstillet, når der skal stemmes om forslaget. Regeringsmedlemmerne og Henrik Dahl er de eneste, der stemmer for.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Anders Samuelsen på scenen under Liberal Alliances landsmøde i Tivoli Hotel & Congress Center lørdag d. 7. april 2018. Foto: Bax Lindhardt Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Anders Samuelsen på scenen under Liberal Alliances landsmøde i Tivoli Hotel & Congress Center lørdag d. 7. april 2018. Foto: Bax Lindhardt

Men især topskatte-knockouten fik flere lokale formænd og partiets ungdomsorganisation til at ytre et ønske om, at Liberal Alliance skulle træde ud af regeringen, og den turbulente periode har kunnet mærkes på opbakningen fra partiets vælgere.

Partiets landsformand Leif Mikkelsen kunne under landsmødet fortælle, at antallet af medlemmer er gået fra 6.600 i 2016 til 4500 ved udgangen af 2017.

Var der valg i dag, så ville Liberal Alliance miste fire mandater.



Baglandet bakker op

Ifølge Leif Mikkelsen bør de dårlige meningsmålinger og tabet af medlemmer dog ikke føre til endnu en diskussion om, hvorvidt Liberal Alliance skal være en del af regeringen.

Meldingen fra partiledelsen var klar.

Liberal Alliance bør gå til valg sammen med Venstre og De Konservative som en samlet regering.

»Vi er en troværdig samarbejdspartner, vi sidder i regering frem til næste valg, og vi anbefaler et genvalg af denne her regering,« lød det fra Leif Mikkelsen.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Anders Samuelsen fletter fingre inden starten på Liberal Alliances landsmøde. Lørdag d. 7. april. Foto: Bax Lindhardt Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Anders Samuelsen fletter fingre inden starten på Liberal Alliances landsmøde. Lørdag d. 7. april. Foto: Bax Lindhardt

Den melding er der opbakning til hos de storkredsformænd, som BT har talt med. Claus Rasmussen, der er formand for Liberal Alliance Vestjylland mener, at det er naturligt for et lille parti at miste opbakning, når man indgår et regeringssamarbejde, men at samarbejdet er en succes.

»Sådan er mekanismerne, men jeg har da svært ved at accepterer, at vi går ned i meningsmålingerne. Men så kan vi gå til valg, og vælgerne kan se, at vi har leveret nogle resultater,« siger Claus Rasmussen.

Han peger blandt andet på sænkningen af registreringsafgiften som et resultat, partiet kan være stolt af.

Resultater

Netop registreringsafgiften var et gennemgående tema på Liberal Alliances landsmøde. Mødet blev åbnet med visningen af en film, hvor en familie priser sig lykkelige for, at de nu har råd til to biler, og flere talere nævnte registreringsafgiften i deres taler.

Men der er andre ting at være stolt af, slog Anders Samuelsen fast.

Formand Anders Samuelsen taler. Liberal Alliance holder landsmøde lørdag d. 7. april 2018 i Tivoli Hotel & Kongrescenter i København. (Foto: Bax Lindhardt/ Scanpix 2018) Foto: Bax Lindhardt Formand Anders Samuelsen taler. Liberal Alliance holder landsmøde lørdag d. 7. april 2018 i Tivoli Hotel & Kongrescenter i København. (Foto: Bax Lindhardt/ Scanpix 2018) Foto: Bax Lindhardt

»Siden vi kom i regering, er skatten for borgere og virksomheder faktisk blevet lettet med over 15 mia. kroner. En skattelettelse på næsten en milliard hver eneste måned, vi har siddet i regering,« sagde Anders Samuelsen.

Men resultaterne er ikke nok i sig selv, mener formanden for Sjællands Storkreds, Erhardt Mogensen. I hans storkreds arbejder man med at gøre kandidaterne endnu bedre.

»Vi forsøger at styrke vores profiler i Sjællands Storkreds. Ved næste valg vil der være færre kandidater, men holdet vil være styrket. Det er det, vi gør, for at hive stemmer hjem igen. Det har vi blandt andet gjort med Laura Lindahl, der sidder i Folketinget nu. Vi havde brug for en, der talte til de yngre vælgere. Der var vi ikke stærke nok før, og det gør Laura bare så godt,« siger Erhardt Mogensen.

Liberal Alliances landsmøde. Lørdag d. 7. april. Foto: Bax Lindhardt Liberal Alliances landsmøde. Lørdag d. 7. april. Foto: Bax Lindhardt

Selv har Erhardt Mogensen undladt at deltage i diskussionen om regeringssamarbejdet.

»Når vi kan komme i regering, så skal vi i regering. Også selvom det er med regeringspartnere, der er svære at forhandle med. Det må vi leve med. Vi når ikke i mål med det samme. Vi må tage små skridt ad gangen,« siger Erhardt Mogensen.

Således har Anders Samuelsen fået samlet partiet, og baglandet bakker igen op om partiets regeringssamarbejde.

Officielt er det kun Liberal Alliances ungdom, der er imod partiets deltagelse i regering. Man bør ikke træde ud på nuværende tidspunkt, men partiet skal ikke gå til valg på at ville fortsætte i den nuværende regering, mener formanden for Liberal Alliances ungdom, Carl Andersen.