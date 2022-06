ANALYSE: Minkene er for længst aflivet og gravet ned. Men om få dage kan 'minkskandalen' sende Mette Frederiksen ud i hendes største politiske krise til dato.

Senest 30. juni kommer Minkkommissionen med sin beretning. På et møde i Granskningsudvalget på torsdag får vi den endelige dato på det svar, mange har ventet på i halvandet år: Slipper Mette Frederiksen, Barbara Bertelsen og resten af de involverede af krogen for at aflive 17 millioner mink uden lovhjemmel?

Allerede før sandhedens time forlyder det, at der kommer kritik af Statsministeriet. Oplysningerne stammer dog fra afhørte i sagen, der har fået tilsendt høringsbreve fra kommissionen. Om pilen reelt peger på Mette Frederiksen ved ingen. Undtagen Minkkommissionen.

Men hvis der lander den mindste kritik af Mette Frederiksen, ligger de borgerlige partiers plan klar. De vil holde Mette Frederiksen på pinebænken i flere måneder – trække sagen ud, så det løber helt ind i efteråret.

Allerede på forhånd har de krævet, at advokater skal trækkes ind i minksagen, hvis kommissionen peger fingre ad Mette Frederiksen eller andre ministre. Der skal udarbejdes en advokatvurdering – præcis som det skete i Støjberg-sagen – og det vil formentlig betyde, at sagen tidligst kan blive afgjort i starten af september.

Den store joker er, at de borgerlige skal have enten Enhedslisten eller Radikale Venstre med på ideen om en supplerende advokatvurdering i minksagen. Ellers er der ikke flertal.

Da Inger Støjberg sad på pinebænken i sin tid, krævede de to partier en advokatvurdering, allerede før kommissionens rapport lå på bordet. Så faren for at falde i en kæmpe hykler-fælde betyder, at især Enhedslisten ikke kan sidde en eventuel kritik af Mette Frederiksen overhørig.

Så hvis Socialdemokratiet havde håbet på et par dage i mediemøllen og en hurtig afklaring i minksagen, er det i bedste fald ønsketænkning. Ellemann, Pape og resten af blå blok vil forsøge alt for at holde Mette Frederiksen på pinebænken i månedsvis.

Statsminister Mette Frederiksen (S) under doorstep efter møde i Folketingssalen, som indledes med en udvidet partilederdebat, på Christiansborg tirsdag den 13. april 2021.

Kilder i og omkring regeringen betragter minksagen som den eneste bombe, som potentielt kan ryste Mette Frederiksens store favoritværdighed frem mod et snarligt folketingsvalg.

Regeringskilderne frygter dog ikke, at den politiske kritik bliver så hård, at Mette Frederiksen på nogen måde kan ende i en rigsret. Slet ikke.

Kilderne venter i stedet i spænding på, om Barbara Bertelsen og andre topembedsmænd får med pisken, og om tjenesteretlige sager kommer på bordet.

Under afhøringerne var Minkkommissionen meget interesseret i, hvordan Statsministeriet er organiseret. Og hver gang Mette Frederiksen, Barbara Bertelsen og Pelle Pape forsøgte at frikende Statsministeriet ved at placere aben i Fødevareministeriet, hældte kommissionen det ned ad brættet.

Derfor virker det urealistisk, at Statsministeriet slipper helt fri af minkskandalens klør.

Mette Frederiksen har centreret meget magt i Statsministeriet, som er inde over mange politiske sager, som førhen blev holdt i ressortministerierne. Og det rammer nu hende selv som en boomerang i minksagen, hvor man skal være meget kreativ for at argumentere for, at Statsministeriet ikke er fedtet ind i den ulovlige aflivning.

Og selv hvis pilen kun peger på Barbara Bertelsen, vil det automatisk ramme Mette Frederiksen.

Statsministeren har ved flere lejligheder – blandt andet i sagen om de slettede mink-sms'er – slået ring om sin departementschef. Derfor vil de blå partier kaste sig over Mette Frederiksen, hvis hendes højre hånd står for skud i minksagen.

Statsminister Mette Frederiksen (S) under pressemøde om regeringens reformudspil Danmark kan mere II i Spejlsalen i Statsministeriet tirsdag den 19. april 2022.

Rundt om på Christiansborgs gange er rygtet om et septembervalg brandvarmt.

Men hvis minksagen ikke er afsluttet inden da, må Mette Frederiksen sandsynligvis skyde valget til hjørne.

Det er Granskningsudvalget med Sophie Løhde (V) i spidsen, som kører processen, efter kommissionen har afleveret dens konklusion. Formentlig vil udvalget kunne nå et møde inden sommerferien, men alt peger på, at en advokatvurdering tidligst kan lande et godt stykke inde i august.

Instrukskommissionens konklusion om Støjbergs ministeransvar tog to og en halv måned at behandle i Folketinget. Det var den hurtigste proces nogensinde. Den langsomste tog godt to år.

Det sidste ord i minksagen er sandsynligvis først sagt, når bladene begynder at falde af træerne.