Fredag eftermiddag modtog de danske minkalvere en mail fra Fødevarestyrelsen, som fik dem op i det røde felt.

I mailen stod, at minkavlere med raske mink selv skal betale for at få skaffet de døde mink af vejen. Også selv om det er Mette Frederiksen og S-regeringen, som kraftigt opfordrer avlerne til at slå alle deres raske mink ihjel.

'Myndighederne betaler ikke for bortskaffelse af aflivede mink fra minkfarme, som ikke befinder sig i en zone (smittezone, red.),' står der i brevet fra Fødevarestyrelsen.

Men det er bare ikke korrekt, lyder det nu fra Fødevareministeriet, som er det øverste departement over Fødevarestyrelsen.

Departementschef , Henrik Studsgaard i Miljø- og fødevareministeriet. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Departementschef , Henrik Studsgaard i Miljø- og fødevareministeriet. Foto: Liselotte Sabroe

»Mailen er upræcist formuleret. Virkeligheden er, at avlere, der har pelset deres dyr som normalt, selv betaler for bortskaffelse af de døde mink. Har avleren valgt at aflive sine dyr uden at pelse dem, så betaler staten for bortskaffelsen.,« siger ministeriets departementschef, Henrik Studsgaard, i et skriftligt svar til B.T.

Han beklager samtidig over for minkalverne.

Men det er ikke første gang, at minkalverne får misinformerende mails og breve fra Fødevarestyrelsen. Fredag den 6. november modtog alle minkalvere en mail, hvor der stod, at »alle mink« skulle aflives hurtigst muligt.

Men fire dage senere blev aflivningen rettet til en »opfordring« for alle mink uden for smittezonerne, fordi regeringen i mellemtiden blev opmærksom på, at ordren om at aflive raske mink var ulovlig.

Mads Sørensen er minkavler i Varde, og han er netop nu ved at pelse sine mink. Pelsene køres på lastbil til et frosthus, da pelscenteret i disse dage ikke kan følge med til at pelse de mange mink, der kommer ind. De mink han bruger som avlsdyr, har han indtil videre fredet indtil der er klarhed politisk. Foto: Astrid Dalum Vis mere Mads Sørensen er minkavler i Varde, og han er netop nu ved at pelse sine mink. Pelsene køres på lastbil til et frosthus, da pelscenteret i disse dage ikke kan følge med til at pelse de mange mink, der kommer ind. De mink han bruger som avlsdyr, har han indtil videre fredet indtil der er klarhed politisk. Foto: Astrid Dalum

Efterfølgende beklagede fødevareminister Mogens Jensen, at Fødevarestyrelsen havde misinformeret minkalverne i mail fra 6. november.

Men efter den nye mail-brøler er ministeriets tålmodighed med Fødevarestyrelsen sluppet op.

»Vi indsætter nu en særlig kommunikationsansvarlig i Fødevarestyrelsen, der bliver ansvarlig for al udgående kommunikation til avlerne,« siger departementschef Henrik Studsgaard.

Han erkender, at kommunikationen til minkavlerne ikke har været god nok.

»Dette skal ses som en forstærkning af Fødevarestyrelsen i en hektisk og svær situation. Korrekt og præcis kommunikation til minkavlerne er afgørende, og det forventer jeg, at man fremover vil opleve,« siger Henrik Studsgaard.