Til kommunal- og regionsvalget lovede Michael Staal-Olsen valgfest med mexicansk tema. Det bliver nu opfyldt.

København. Københavnere havde til seneste kommune- og regionsvalg muligheden for at stemme på et parti med navnet "Valgfest med mexicansk tema". Partiets valgløfte var at afholde netop det.

Og nu indfrir spidskandidaten Michael Staal-Olsen løftet fra valgkampen. Det skriver TV2 Lorry, det har talt med Michael Staal-Olsen.

- I forbindelse med ethvert valg er der en pulje til partistøtte, som vælgerne er med til at fordele.

- Jeg kan konstatere, at mere end 1000 borgere vurderede, at det var rigtigt, at pengene skulle bruges på det her. Det har jeg taget til efterretning, siger han til TV2 Lorry.

Samlet stemte 1137 borgere på "Valgfest med mexicansk tema". Og det udløste en partistøtte på 5000 kroner årligt i fire år til partiet. De penge skal nu bruges på at indfri løftet, og festen skal efter planen løbe ad stablen den 18. august på Søpavillionen i København.

- Jeg vil sige, at alle folk skal være velkomne i det omfang, der er plads. Og hvis man har idéer til, hvordan det skal løbe af stablen, så skal man endelig komme med dem.

- Så håber jeg selvfølgelig også, at man kommer med henblik på at skabe en fornøjelig og festlig aften, siger Michael Staal-Olsen til TV2 Lorry.

Han har desuden været i kontakt med den mexicanske ambassade for at sikre sig, at festen lever op til sit navn.

Et andet valgløfte var, at guacamole skal være tilgængeligt og gratis for alle borgere i Region Hovedstaden. Det løfte vurderer Michael Staal-Olsen dog ikke, at økonomien holder til at indfri.

Det var dog hverken guacamole eller valgfest, der fik Michael Staal-Olsen til at stille op.

- Den oprindelige motivation var at undersøge, hvor vanskeligt det er at stille op til et regionsrådsvalg. Det krævede 50 underskrifter fra myndige borgere, og det lod sig forholdsvis hurtigt realisere.

- Bagefter var det interessant at finde et politisk koncept, som favnede nogenlunde bredt, og som kunne fungere som et festligt alternativ til at stemme blankt.

/ritzau/