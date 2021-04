Hvis du drømmer om store festivaler henover sommeren, så er der nedslående nyheder.



I hvert fald hvis man ser på en helt ny rapport fra regeringens ekspertudvalg, der har fået til opgave at vurdere, om store forsamlinger og arrangementer kan afholdes til sommer til trods for coronaepidemien.

Ifølge den spritnye rapport fraråder ekspertudvalget nemlig store arrangementer med mere end 10.000 personer henover sommeren.

Alle store festivaler vil således ikke kunne lade sig gøre, hvis vi skal sikre, at coronaepidemien ikke eksploderer.

Martin Jensen spiller på Bøgescenen under SmukFest, lørdag den 12. august 2017.

Eksperterne anbefaler en model, hvor der bliver åbnet i to faser.

I første fase kan store arrangementer med siddende gæster åbne ved at lukke sektioner af 500 personer ind, som skal være fuldstændig adskilte.

Det gælder både indendørs og udendørs arrangementer som biografer og koncerter, hvor man altså sidder ned.

Indendørs vil der være krav om 2 m² pr. siddende gæst, mens der udendørs skal være en meter mellem hver gæst. Desuden vil der være krav om coronapas.

Bomba Estereo med Liliana Saumet på Orange Scene på Roskilde Festival torsdag den 30. juni 2016. Udviklingen af et coronapas går nu i gang, og det vil kunne bekræfte, at man er vaccineret.

I anden fase vil, som træder i kraft, når alle over 50 år er vaccineret, kan store udendørs arrangementer med siddende gæster lukke 1000 gæster ind pr. adskilte sektion, vurderer eksperterne.

For udendørs arrangementer med stående gæster – som for eksempel festivaler og koncerter – anbefaler eksperterne, at der ikke må være mere end 10.000 gæster i sektioner af 2.000 personer.

Det betyder, at festivaler som Northside som cirka 30.000 gæster og Roskilde Festival med over 100.000 gæster umiddelbart må vinkle farvel til at afholde noget i 2021.

Restriktionerne kan dog - ifølge ekspertudvalget - ophæves, når alle danskere har fået tilbudt en vaccine. Ifølge planen sker det i første uge af august. Men vaccinationsplanen har det med at ændret sig hele tiden.

Med det in mente er der stadig et spinkelt håb for Smuk-Fest i Skanderborg, som netop løber af stablen i starten af august.

Eksperterne vurderer samtidig, at indendørs arrangementer med stående gæster - det kunne være koncerter - først kan genåbnes i anden fase, når alle over 50 år er vaccineret.

Til gengæld er der godt nyt for den bløende hotel- og konferencebranche.

Ifølge eksperternes indstilling kan de nemlig få lov at åbne for konferencer og møder med 1.000 personer allerede i første fase.

Hele kulturlivet har ventet i spænding på eksperternes vurderinger, som skal danne grundlag for politiske forhandlinger om store arrangementer og forsamlinger i kulturlivet.

Både festivaler, koncertsteder, biografer og andre institutioner med store publikummer tripper for at få lov at åbne igen.

Ifølge genåbningsplan kan biografer, teatre og lignende åbne 6. maj.

Det er dog vigtigt at påpege, at eksperternes indstilling kun er et oplæg til politiske forhandlinger. Det er partierne, der endeligt beslutter, som festivaller og andre 'megaevent' skal aflyses.

