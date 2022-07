Lyt til artiklen

Inger Støjbergs parti Danmarksdemokraterne har fået godkendt sine vælgererklæringer og kan nu stille op til valg.

Det fremgår indenrigs- og boligministeriets hjemmeside, skriver Ritzau.

Den tidligere Venstre-kvinde sprang i slutningen af juni ud som partistifter.

Det skete blot fem uger efter, at hun havde fået sin fodlænke af efter at have afsonet sin rigsretsdom på 60 dages ubetinget fængsel.

Partiet har endnu ikke noget egentligt partiprogram, men vælgerne strømmer tilsyneladende til.

Det er i hvert faldt gået meget hurtigt med at indsamle de krævede vælgererklæringer, så partiet kan blive opstillingsberettiget til næste folketingsvalg.

På rekordtid fik hun indsamlet de tilstrækkelige 20.182 vælgererklæringer. Siden har ministeriet gennemgået dem for at sikre, at de var gyldige.

Ud over at det er lykkedes Danmarksdemokraterne at indsamle vælgererklæringer, hurtigere end noget andet parti nogensinde har gjort, står partiet i målinger til at brage ind i Folketinget.

I en Voxmeter-måling, som blev offentliggjort mandag, står »øvrige partier«, herunder Støjbergs parti, Danmarksdemokraterne, til 10,1 procent.