Efter at have fået ophævet sin immunitet er Dansk Folkepartis næstformand Morten Messerschmidt nu officielt tiltalt for flere forhold.

Bagmandspolitiet går efter at få Messerschmidt idømt en fængselsstraf for svig med EU-midler og dokumentfalsk.

Det skriver Ekstra Bladet.

Morten Messerschmidt nægter sig skyldig.

Hvis han kendes skyldig, risikerer DF-næstformanden en længere fængselsstraf.

Svindel med EU-midler kan give op til halvandet års fængsel, mens strafferammen for dokumentfalsk er op til to års fængsel.

Morten Messerschmidts personlige assistent fra tiden i Europa-Parlamentet, Søren Peter Jensen, er også tiltalt for dokumentfalsk, men ikke svig med EU-midler.

Det skriver TV 2.