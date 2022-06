Lyt til artiklen

Alle stemmer er optalt.

Og det blev et rungende ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet i EU. Kort efter klokken 23 siger de officielle tal, at det bliver 66,1 procent til ja-siden og 33,9 procent til nej-siden. Det skriver KMD.

Ifølge B.T.s politiske kommentator, Søs Marie Serup, er det noget, som aldrig er set før.

»Det er nogle resultater, som ser massive ud i form af et overvældende og klart overbevisende ja.«

»Det skyldes blandt andet situationen i Ukraine, Europa og resten af verden, og derudover er det den svageste nej-side i Danmark nogensinde. Der er langt færre partier, der er på nej-fløjen end førhen, og det har haft stor betydning.«

Søs Marie Serup peger på, at det især er Dansk Folkepartis store, igangværende nedtur, som er med til, at nej-siden er så lav.

Søs Marie Serup, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Søs Marie Serup, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

»DF har en nuværende formand, som er i nedadgående kurve, så det er et helt andet udgangspunkt at gå ind i sådan en kampagne. De er gået fra en længere optur, men den er for længst slut.«

I den modsatte ende er der ingen tvivl. Det er en klar sejr til ja-siden og især den siddende regering, som får ros af B.T. politiske kommentator.

»Det giver et kæmpe rygstød til regeringen. Det er en stor stor sejr til Mette Frederiksen. At der er lykkedes hende og Socialdemokratiet med at få afskaffet forbeholdet er noget, som ingen er lykkedes med før. Det bliver godt for dem i den næste periode.«

Du kan følge med i B.T.s livedækning af afstemningen her.