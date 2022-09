Lyt til artiklen

For tre år siden gik Socialdemokratiet til valg på en tiårsplan for psykiatrien, og tirsdag lykkedes det endelig at præsentere en færdig aftale.

Planen kommer efter en sommer med højlydt kritik fra psykiatriordførere og interesseorganisationer, som mente, at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) havde været alt for længe om at indkalde til forhandlinger om psykiatriplanen.

Det skete blandt andet på baggrund af en række artikler i B.T., der beskrev, hvordan børn og voksne afvises i psykiatrien, fordi der ikke er ressourcer til at behandle dem.

Med tirsdagens aftale står det klart, at psykiatrien skal have tilført millioner over de næste år.

Nærmere bestemt en halv milliard kroner om året.

Og pengene skal især gå til at prioritere børn og unge og svært psykisk syge.

Børn og unge skal have en lettere adgang til at få hjælp i kommunerne, fremgår det af planen.

Mens de tunge psykiatriske patienter skal have bedre behandling i længere tid, når de er tilknyttet psykiatrien.

Det er et bredt politisk flertal, der står bag aftalen, men blå blok kritiserede tirsdag formiddag regeringen for kun at lave planen for de næste to år i stedet for ti.

»Man har givet indtryk af, at man ville lave en bred og langsigtet aftale, men har kun forhandlet med sit eget parlamentariske grundlag. Dermed når regeringens magtfuldkommenhed endnu et lavpunkt,« lød det samstemmende fra de blå sundheds- og psykiatriordførere i en pressemeddelelse.

Regeringens støtteparti Radikale Venstre er omvendt begejstrede for den færdige plan.

»I Radikale Venstre er vi rigtig glade for, at vi har indgået en bred og forpligtende aftale. Vi tager de første skridt nu her og lover hinanden, at vi i de kommende år skal implementere resten af de 37 faglige anbefalinger til en styrket psykiatri. Det er et folkestyre, der samler sig om at finde løsninger på de virkelige problemer. Det glæder mig!« siger sundhedsordfører for Radikale Venstre Stinus Lindgreen.

Også hos interesseorganisationen Bedre Psykiatri er man positive over for den nye plan.

»Det er fornuftigt, hvis flere børn og unge kan hjælpes i kommunen, inden de bliver så syge, at de skal behandles i psykiatrien,« siger generalsekretær i Bedre Psykiatri Jane Alrø Sørensen til Ritzau.

Til gengæld er Lægeforeningen »dybt skuffede« over, at planen ikke tager højde for, hvordan vi får uddannet flere psykiatere.

»En stor del af psykiatriens problemer hænger tæt sammen med manglen på speciallæger. Derfor er man nødt til at uddanne markant flere, for ellers vil der blive ved med at være for få til at behandle mennesker med psykiske lidelser. Og så fortsætter psykiatriens problemer,« udtaler formand for Lægeforeningen Camilla Rathcke til Ritzau.

Den nye psykiatriplan fokuserer i første omgang på fem områder: kommunale tilbud til børn og unge i mistrivsel, bedre behandling af borgere med svær psykisk lidelse, kamp mod stigmatisering af borgere med psykisk sygdom, en styrket tværfaglig indsats og bedre forskning.