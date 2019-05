Radio24syv fortsætter med at fyre ansatte trods forhandlinger om, at radioen kan fortsætte som DAB-kanal.

Radiodirektør Jørgen Ramskov oplyser, at Radio24svy nu er inde i anden runde af opsigelser.

»Vi har planlagt en lukning af radioen og derfor opsiger vi medarbejderne. De, der har seks måneders opsigelse, blev opsagt i april og de der har fem måneders opsigelse bliver opsagt nu,« siger Jørgen Ramskov.

Radiovært Tinne Hjersing Knudsen har torsdag lagt et billede på Twitter af hendes eget opsigelsesbrev.

Jeg er blevet fyret! For uanset hvad, du har hørt om DAB-kanaler, og jeg ved ikke hvad, så er den originale taleradio ikke reddet og lukker efter planen ved udgangen af oktober. #dkmedier #dkpol #SutDenOpFraDAB pic.twitter.com/sL1CFwAQPl — Tinne Hjersing Knudsen (@Tinnehjersing) May 23, 2019

Radio24syv står til at få inddraget sendetilladelsen 31. oktober. Det sker efter, at ledelsen i Berlingske Media har undladt at byde på FM4-sendetilladelsen, grundet et politisk krav fra Dansk Folkeparti om, at 70 procent af alle programmer skal produceres mindst 110 kilometer fra København.

De har valgt ikke at byde, fordi et af kravene, for at byde er, at en for stor del af de redaktionelle medarbejdere skal have arbejdsplads mindst 110 kilometer fra København. Beslutningen om at lukke den populære radiostation har skabt så store frustationer, at DF og regeringen valgte at åbne en kattelem, som går ud på, at Radio24syv kan byde på en ny DAB-kanal, der får 70 millioner kroner årligt over fire år.

Men selvom der altså er et lille håb for at Kirsten Birgit Kretz Schiøtz Hørsholm og de andre værter kan fortsætte, bliver medarbejderne allerede nu opsagt.

»Der er en høring i gang om en DAB-kanal, men det er umuligt at sige, hvad der kommer til at ske, hvis der kommer et regeringsskifte og et nyt medieforlig. Derfor arbejder vi lige nu ud fra, at radioen lukker,« siger Jørgen Ramskov.